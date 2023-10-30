30 октября 2023

Челябинец до смерти избил свою собутыльницу на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнеборовское кладбище. Тюмень, могилы, кладбище, памятники
Женщина скончалась на кладбище от полученных травм Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области мужчина в дневное время насмерть забил женщину множеством ударов по голове и телу. Конфликт произошел на кладбище, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Днем на кладбище в деревне Теренкуль между 21-летним мужчиной и 39-летней женщиной в состоянии опьянения произошел конфликт. Мужчина стал наносить потерпевшей множественные удары по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.

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В Красноармейском районе Челябинской области мужчина в дневное время насмерть забил женщину множеством ударов по голове и телу. Конфликт произошел на кладбище, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем на кладбище в деревне Теренкуль между 21-летним мужчиной и 39-летней женщиной в состоянии опьянения произошел конфликт. Мужчина стал наносить потерпевшей множественные удары по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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