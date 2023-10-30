Челябинец до смерти избил свою собутыльницу на кладбище

31 октября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась на кладбище от полученных травм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Красноармейском районе Челябинской области мужчина в дневное время насмерть забил женщину множеством ударов по голове и телу. Конфликт произошел на кладбище, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем на кладбище в деревне Теренкуль между 21-летним мужчиной и 39-летней женщиной в состоянии опьянения произошел конфликт. Мужчина стал наносить потерпевшей множественные удары по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.

В Красноармейском районе Челябинской области мужчина в дневное время насмерть забил женщину множеством ударов по голове и телу. Конфликт произошел на кладбище, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Днем на кладбище в деревне Теренкуль между 21-летним мужчиной и 39-летней женщиной в состоянии опьянения произошел конфликт. Мужчина стал наносить потерпевшей множественные удары по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте», — рассказали URA.RU в прокуратуре. Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.