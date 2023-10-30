В школах Екатеринбурга ученики начали выбирать обеды по QR-коду

В ЕМУП «Столовая №41» внедрили QR-коды для покупки обедов в школах Екатеринбурга

31 октября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В нескольких школах уральской столицы можно купить обеды с помощью QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школах Екатеринбурга появилась новинка — учащимся старших классов стала доступна возможность выбора обеда с помощью QR-кода. Нововведение уже работает в школе №96. В тестовом режиме такую возможность запустили в школах № 173, 120, 93. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕМУП «Столовая №41». «Мы как организаторы питания в школах заинтересованы в том, чтоб дети съедали все, были сытыми и могли полноценно учиться. Но известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их. Мы решили дать ребятам выбор. Предложила директору 96-й школы идею с QR-кодом. Она, со своей стороны, помогла создать все необходимые технические условия. Теперь внедряем этот опыт и в других наших школах, — рассказала директор ЕМУП «Столовая №41» Надежда Аристова. Сканируя QR-код, ученики попадают в электронное меню и могут выбрать блюдо по вкусу из двух-трех вариантов. Сделать заказ нужно заранее и на всю неделю, чтобы повара могли рассчитать нужное количество порций. «Руководители учебных заведений уже оценили эффективность нововведения: охват горячим питанием среди старшеклассников значительно повысился. Довольны и сотрудники школьной столовой, ведь после обеда им сдают пустые тарелки — для них это лучшая оценка работы», — отметили в ЕМУП «Столовая №41». Екатеринбургское предприятие «Столовая №41» первым в России ввело в меню school food. Это полезные аналоги некоторых популярных блюд фастфуда. «Например, фишбургер, все ингредиенты в котором (рыбная котлета и витаминизированная булочка) приготовлены разрешенным способом (в пароконвектомате без обжарки). В порции с ним подается картофель „по-деревенски“. Благодаря новой подаче дети начали есть не популярные до этого, но очень полезные рыбные котлеты», — заявили в компании. «Новинки в школьном меню оценили на федеральном уровне. Например, о QR-кодах и фишбургерах в школьной столовой рассказали на телеканале НТВ, назвав их одним из самых удачных опытов в сфере школьного питания за последнее время», — резюмировали в ЕМУП «Столовая №41». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах Екатеринбурга появилась новинка — учащимся старших классов стала доступна возможность выбора обеда с помощью QR-кода. Нововведение уже работает в школе №96. В тестовом режиме такую возможность запустили в школах № 173, 120, 93. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕМУП «Столовая №41». «Мы как организаторы питания в школах заинтересованы в том, чтоб дети съедали все, были сытыми и могли полноценно учиться. Но известно, что современное поколение очень избирательно в еде, поэтому постоянно приходиться придумывать что-то новое, заинтересовывать их. Мы решили дать ребятам выбор. Предложила директору 96-й школы идею с QR-кодом. Она, со своей стороны, помогла создать все необходимые технические условия. Теперь внедряем этот опыт и в других наших школах, — рассказала директор ЕМУП «Столовая №41» Надежда Аристова. Сканируя QR-код, ученики попадают в электронное меню и могут выбрать блюдо по вкусу из двух-трех вариантов. Сделать заказ нужно заранее и на всю неделю, чтобы повара могли рассчитать нужное количество порций. «Руководители учебных заведений уже оценили эффективность нововведения: охват горячим питанием среди старшеклассников значительно повысился. Довольны и сотрудники школьной столовой, ведь после обеда им сдают пустые тарелки — для них это лучшая оценка работы», — отметили в ЕМУП «Столовая №41». Екатеринбургское предприятие «Столовая №41» первым в России ввело в меню school food. Это полезные аналоги некоторых популярных блюд фастфуда. «Например, фишбургер, все ингредиенты в котором (рыбная котлета и витаминизированная булочка) приготовлены разрешенным способом (в пароконвектомате без обжарки). В порции с ним подается картофель „по-деревенски“. Благодаря новой подаче дети начали есть не популярные до этого, но очень полезные рыбные котлеты», — заявили в компании. «Новинки в школьном меню оценили на федеральном уровне. Например, о QR-кодах и фишбургерах в школьной столовой рассказали на телеканале НТВ, назвав их одним из самых удачных опытов в сфере школьного питания за последнее время», — резюмировали в ЕМУП «Столовая №41».