Общественник назвал заказчика беспорядков в Дагестане

Общественник Малькевич: Запад спровоцировал беспорядки в Махачкале

31 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Александр Малькевич заявил, что Запад пытается всеми силами сохранить свою диктатуру в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы Западом, который пытается расколоть российское общество и не дать сформироваться новому миропорядку. Об этом заявил зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Новость по теме Путин провел совещание по Махачкале: главные заявления президента По словам общественного деятеля, Вашингтон пытался «расколоть российское общество», инициировав протесты в махачкалинском аэропорту. «Они [США] надеются сохранить свою глобальную диктатуру и помешать формированию более справедливого мироустройства», — заявил Александр Малькевич «Ридусу». Он подчеркнул, что именно с этим «заказчиком» Россия сейчас борется на Украине. По словам Малькевича, не только за будущее РФ, но и судьбу всех народов, желающих свободного и независимого развития. Протесты в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября, когда сотни жителей города отправились на штурм самолета, летящего из Израиля. В ходе протестов демонстранты бросали в силовиков различные предметы и камни. После этих событий глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что задержанные во время беспорядков могут поехать в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Позже президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Украину и западные спецслужбы.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы Западом, который пытается расколоть российское общество и не дать сформироваться новому миропорядку. Об этом заявил зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По словам общественного деятеля, Вашингтон пытался «расколоть российское общество», инициировав протесты в махачкалинском аэропорту. «Они [США] надеются сохранить свою глобальную диктатуру и помешать формированию более справедливого мироустройства», — заявил Александр Малькевич «Ридусу». Он подчеркнул, что именно с этим «заказчиком» Россия сейчас борется на Украине. По словам Малькевича, не только за будущее РФ, но и судьбу всех народов, желающих свободного и независимого развития. Протесты в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября, когда сотни жителей города отправились на штурм самолета, летящего из Израиля. В ходе протестов демонстранты бросали в силовиков различные предметы и камни. После этих событий глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что задержанные во время беспорядков могут поехать в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Позже президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Украину и западные спецслужбы.