31 октября 2023

Общественник назвал заказчика беспорядков в Дагестане

Общественник Малькевич: Запад спровоцировал беспорядки в Махачкале
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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, малькевич александр
Александр Малькевич заявил, что Запад пытается всеми силами сохранить свою диктатуру в мире Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы Западом, который пытается расколоть российское общество и не дать сформироваться новому миропорядку. Об этом заявил зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

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По словам общественного деятеля, Вашингтон пытался «расколоть российское общество», инициировав протесты в махачкалинском аэропорту. «Они [США] надеются сохранить свою глобальную диктатуру и помешать формированию более справедливого мироустройства», — заявил Александр Малькевич «Ридусу».

Он подчеркнул, что именно с этим «заказчиком» Россия сейчас борется на Украине. По словам Малькевича, не только за будущее РФ, но и судьбу всех народов, желающих свободного и независимого развития.

Протесты в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября, когда сотни жителей города отправились на штурм самолета, летящего из Израиля. В ходе протестов демонстранты бросали в силовиков различные предметы и камни. После этих событий глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что задержанные во время беспорядков могут поехать в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Позже президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Украину и западные спецслужбы.

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября были инспирированы Западом, который пытается расколоть российское общество и не дать сформироваться новому миропорядку. Об этом заявил зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По словам общественного деятеля, Вашингтон пытался «расколоть российское общество», инициировав протесты в махачкалинском аэропорту. «Они [США] надеются сохранить свою глобальную диктатуру и помешать формированию более справедливого мироустройства», — заявил Александр Малькевич «Ридусу». Он подчеркнул, что именно с этим «заказчиком» Россия сейчас борется на Украине. По словам Малькевича, не только за будущее РФ, но и судьбу всех народов, желающих свободного и независимого развития. Протесты в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября, когда сотни жителей города отправились на штурм самолета, летящего из Израиля. В ходе протестов демонстранты бросали в силовиков различные предметы и камни. После этих событий глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что задержанные во время беспорядков могут поехать в зону спецоперации, чтобы «отмыться от позора». Позже президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Украину и западные спецслужбы.
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