31 октября 2023

Мэрия Екатеринбурга попросит Куйвашева купить новые трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, трамвай
О необходимости обновления общественного транспорта говорят уже долгое время Фото:

Администрация Екатеринбурга обратится к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы он поспособствовал закупке новых трамваев. Об этом на брифинге рассказал вице-мэр Андрей Корюков.

«Глава города [Алексей Орлов] будет выходить на губернатора с предложением посмотреть возможности приобретения трамваев», — заявил Корюков. Конкретику он не привел, но известно, что параллельно в муниципальной власти обсуждают две программы обновления общественного транспорта в Екатеринбурге. Первая — закупка трамваев при участии федерального бюджета и концессионера (компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом» и УГМК) для Академического района, вторая — инициатива промышленников Екатеринбурга, которые готовы сделать подарок на 300-летие города.

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Администрация Екатеринбурга обратится к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы он поспособствовал закупке новых трамваев. Об этом на брифинге рассказал вице-мэр Андрей Корюков. «Глава города [Алексей Орлов] будет выходить на губернатора с предложением посмотреть возможности приобретения трамваев», — заявил Корюков. Конкретику он не привел, но известно, что параллельно в муниципальной власти обсуждают две программы обновления общественного транспорта в Екатеринбурге. Первая — закупка трамваев при участии федерального бюджета и концессионера (компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом» и УГМК) для Академического района, вторая — инициатива промышленников Екатеринбурга, которые готовы сделать подарок на 300-летие города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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