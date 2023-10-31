Мэрия Екатеринбурга попросит Куйвашева купить новые трамваи

Администрация Екатеринбурга обратится к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы он поспособствовал закупке новых трамваев. Об этом на брифинге рассказал вице-мэр Андрей Корюков.
«Глава города [Алексей Орлов] будет выходить на губернатора с предложением посмотреть возможности приобретения трамваев», — заявил Корюков. Конкретику он не привел, но известно, что параллельно в муниципальной власти обсуждают две программы обновления общественного транспорта в Екатеринбурге. Первая — закупка трамваев при участии федерального бюджета и концессионера (компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом» и УГМК) для Академического района, вторая — инициатива промышленников Екатеринбурга, которые готовы сделать подарок на 300-летие города.
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