Челябинские предприятия будут поставлять в Азербайджан приправы и маргарин

Челябинские предприятия будут поставлять в Азербайджан пищевые добавки, бытовую химию, маргарин и другую продукцию. Переговоры о поставках проходят в Баку, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкономразвития региона 1 ноября.
«Делегация Челябинской области работает до 4 ноября в рамках бизнес-миссии в Азербайджанской Республике. В составе делегации Челябинской области работает шесть компаний. ООО „РЕЛИШ“ намерено поставлять на экспорт специи, приправы, пищевые добавки, ООО „Фортуна“ — маргарин и сухие пищевые смеси, торговый дом „ЛАВР“ — автохимию, автокосметику и бытовую химию», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Чебаркульская птицефабрика намерена экспортировать органо-минеральные удобрения, ООО «АЛСО» — шаровые краны, а торговый дом «Индустрия упаковки» — одноразовую пищевую упаковку. Руководство челябинских предприятий встретилось с торговым представителем РФ в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства «Российского экспортного центра» Нури Гулиевым. Они проконсультировали предпринимателей, как продвинуть свою продукцию на местный рынок.
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