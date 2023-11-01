В Миассе закрыли подпольный клуб азартных игр

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Подпольный игровой клуб. Тюмень, мониторы, компьютеры, игровой салон, игровой клуб, подпольный клуб
Жительница Миасса организовала азартные игры в подвале Фото:

В Миассе Челябинской области завели уголовное дело по факту организации местной жительницей клуба азартных игр. Об этом 1 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Женщина незаконно организовала и проводила азартные игры. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств, круга лиц, его совершившего, и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе.

Женщина в период с июля по сентябрь держала клуб в подвале нежилого здания. Азартные игры проводились на компьютерах. Правоохранительные органы изъяли много системных блоков.

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В Миассе Челябинской области завели уголовное дело по факту организации местной жительницей клуба азартных игр. Об этом 1 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Женщина незаконно организовала и проводила азартные игры. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств, круга лиц, его совершившего, и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе. Женщина в период с июля по сентябрь держала клуб в подвале нежилого здания. Азартные игры проводились на компьютерах. Правоохранительные органы изъяли много системных блоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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