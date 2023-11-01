В Миассе закрыли подпольный клуб азартных игр

В Миассе Челябинской области завели уголовное дело по факту организации местной жительницей клуба азартных игр. Об этом 1 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Женщина незаконно организовала и проводила азартные игры. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств, круга лиц, его совершившего, и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе.
Женщина в период с июля по сентябрь держала клуб в подвале нежилого здания. Азартные игры проводились на компьютерах. Правоохранительные органы изъяли много системных блоков.
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