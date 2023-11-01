Из-за задержки челябинского рейса в Египет в аэропорт выехал прокурор

02 ноября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Отправку пассажиров в Египет на самолете Azur Air проконтролируют в транспортной прокуратуре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После задержки рейса из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в аэропорт выехали представители Уральской транспортной прокуратуры. Как заявили в пресс-службе ведомства, в аэропорту организована работа мобильной приемной прокуратуры. «В связи с длительной задержкой рейса в Шарм-эль-Шейх работники прокуратуры выехали в аэропорт. В Баландино организована работа мобильной приемной», — отметили в надзорном ведомстве. Рейс ZF 953 задержали более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Египет 2 ноября в 3 часа 45 минут утра. В настоящий момент ожидается, что отправка состоится в 12 часов 30 минут. Пассажиров, отметили в прокуратуре, размещают в гостиницы Челябинска. Работники транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав челябинцев, до сих пор ожидающих вылета в Африку.

После задержки рейса из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в аэропорт выехали представители Уральской транспортной прокуратуры. Как заявили в пресс-службе ведомства, в аэропорту организована работа мобильной приемной прокуратуры. «В связи с длительной задержкой рейса в Шарм-эль-Шейх работники прокуратуры выехали в аэропорт. В Баландино организована работа мобильной приемной», — отметили в надзорном ведомстве. Рейс ZF 953 задержали более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Египет 2 ноября в 3 часа 45 минут утра. В настоящий момент ожидается, что отправка состоится в 12 часов 30 минут. Пассажиров, отметили в прокуратуре, размещают в гостиницы Челябинска. Работники транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав челябинцев, до сих пор ожидающих вылета в Африку.