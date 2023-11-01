01 ноября 2023

Из-за задержки челябинского рейса в Египет в аэропорт выехал прокурор

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Отправку пассажиров в Египет на самолете Azur Air проконтролируют в транспортной прокуратуре Фото:

После задержки рейса из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в аэропорт выехали представители Уральской транспортной прокуратуры. Как заявили в пресс-службе ведомства, в аэропорту организована работа мобильной приемной прокуратуры.

«В связи с длительной задержкой рейса в Шарм-эль-Шейх работники прокуратуры выехали в аэропорт. В Баландино организована работа мобильной приемной», — отметили в надзорном ведомстве.

Рейс ZF 953 задержали более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Египет 2 ноября в 3 часа 45 минут утра. В настоящий момент ожидается, что отправка состоится в 12 часов 30 минут.

Пассажиров, отметили в прокуратуре, размещают в гостиницы Челябинска. Работники транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав челябинцев, до сих пор ожидающих вылета в Африку.

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После задержки рейса из Челябинска в египетский Шарм-эль-Шейх в аэропорт выехали представители Уральской транспортной прокуратуры. Как заявили в пресс-службе ведомства, в аэропорту организована работа мобильной приемной прокуратуры. «В связи с длительной задержкой рейса в Шарм-эль-Шейх работники прокуратуры выехали в аэропорт. В Баландино организована работа мобильной приемной», — отметили в надзорном ведомстве. Рейс ZF 953 задержали более чем на восемь часов. Самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Египет 2 ноября в 3 часа 45 минут утра. В настоящий момент ожидается, что отправка состоится в 12 часов 30 минут. Пассажиров, отметили в прокуратуре, размещают в гостиницы Челябинска. Работники транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав челябинцев, до сих пор ожидающих вылета в Африку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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