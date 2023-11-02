Пресс-службу заксо возглавит бывшая пиарщица полиции Екатеринбурга

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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Экс-глава пресс-группы УМВД Ирина Бучельникова возглавит пресс-службу заксо Фото:

Новым руководителем пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области станет экс-глава пресс-группы екатеринбургской полиции Ирина Бучельникова. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников.

Судя по сайту свердловского заксо, состав пресс-службы состоит из трех человек. Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы является Татьяна Бурдакова. «Бучельникова в скором времени возглавит пресс-службу заксобрания Свердловской области», — считает один из инсайдеров. Бурдакова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что перейдет на другую должность, оставшись в пресс-службе.

Другой источник URA.RU сообщил, что Бучельникова пока не получила статус госслужащего. Дозвониться до самой Бучельниковой к моменту публикации новости не удалось. В заксо Свердловской области был направлен запрос, ответ ожидается.

Бучельникова возглавляла пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с 2011-го по 2020-й. Затем она перешла на работу в Уральский институт управления РАНХиГС. После этого недолго отвечала за PR областного министерства международных и внешнеэкономических связей.

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Новым руководителем пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области станет экс-глава пресс-группы екатеринбургской полиции Ирина Бучельникова. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников. Судя по сайту свердловского заксо, состав пресс-службы состоит из трех человек. Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы является Татьяна Бурдакова. «Бучельникова в скором времени возглавит пресс-службу заксобрания Свердловской области», — считает один из инсайдеров. Бурдакова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что перейдет на другую должность, оставшись в пресс-службе. Другой источник URA.RU сообщил, что Бучельникова пока не получила статус госслужащего. Дозвониться до самой Бучельниковой к моменту публикации новости не удалось. В заксо Свердловской области был направлен запрос, ответ ожидается. Бучельникова возглавляла пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с 2011-го по 2020-й. Затем она перешла на работу в Уральский институт управления РАНХиГС. После этого недолго отвечала за PR областного министерства международных и внешнеэкономических связей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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