Пресс-службу заксо возглавит бывшая пиарщица полиции Екатеринбурга

02 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Экс-глава пресс-группы УМВД Ирина Бучельникова возглавит пресс-службу заксо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новым руководителем пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области станет экс-глава пресс-группы екатеринбургской полиции Ирина Бучельникова. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников. Судя по сайту свердловского заксо, состав пресс-службы состоит из трех человек. Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы является Татьяна Бурдакова. «Бучельникова в скором времени возглавит пресс-службу заксобрания Свердловской области», — считает один из инсайдеров. Бурдакова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что перейдет на другую должность, оставшись в пресс-службе. Другой источник URA.RU сообщил, что Бучельникова пока не получила статус госслужащего. Дозвониться до самой Бучельниковой к моменту публикации новости не удалось. В заксо Свердловской области был направлен запрос, ответ ожидается. Бучельникова возглавляла пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с 2011-го по 2020-й. Затем она перешла на работу в Уральский институт управления РАНХиГС. После этого недолго отвечала за PR областного министерства международных и внешнеэкономических связей.

Новым руководителем пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области станет экс-глава пресс-группы екатеринбургской полиции Ирина Бучельникова. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников. Судя по сайту свердловского заксо, состав пресс-службы состоит из трех человек. Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы является Татьяна Бурдакова. «Бучельникова в скором времени возглавит пресс-службу заксобрания Свердловской области», — считает один из инсайдеров. Бурдакова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что перейдет на другую должность, оставшись в пресс-службе. Другой источник URA.RU сообщил, что Бучельникова пока не получила статус госслужащего. Дозвониться до самой Бучельниковой к моменту публикации новости не удалось. В заксо Свердловской области был направлен запрос, ответ ожидается. Бучельникова возглавляла пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с 2011-го по 2020-й. Затем она перешла на работу в Уральский институт управления РАНХиГС. После этого недолго отвечала за PR областного министерства международных и внешнеэкономических связей.