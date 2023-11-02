Пресс-службу заксо возглавит бывшая пиарщица полиции Екатеринбурга

Новым руководителем пресс-службы Законодательного собрания Свердловской области станет экс-глава пресс-группы екатеринбургской полиции Ирина Бучельникова. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников.
Судя по сайту свердловского заксо, состав пресс-службы состоит из трех человек. Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы является Татьяна Бурдакова. «Бучельникова в скором времени возглавит пресс-службу заксобрания Свердловской области», — считает один из инсайдеров. Бурдакова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что перейдет на другую должность, оставшись в пресс-службе.
Другой источник URA.RU сообщил, что Бучельникова пока не получила статус госслужащего. Дозвониться до самой Бучельниковой к моменту публикации новости не удалось. В заксо Свердловской области был направлен запрос, ответ ожидается.
Бучельникова возглавляла пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с 2011-го по 2020-й. Затем она перешла на работу в Уральский институт управления РАНХиГС. После этого недолго отвечала за PR областного министерства международных и внешнеэкономических связей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.