В ДТП на свердловской трассе, где пострадали дети, погиб водитель без прав

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Авария произошла на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж Фото:

В ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, где пострадали две несовершеннолетние девочки, погиб водитель, который был лишен водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

«Установлено, что погибший водитель автомобиля Hyundai Solaris имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался три раза. В 2019 году был лишен права управления на пять месяцев. В настоящее время срок лишения не окончен по причине невыполнения водителем требования (не прошел проверку знаний ПДД)», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения состояния водителя сотрудники полиции проведут химико-токсикологическую экспертизу.

Авария произошла 2 ноября в Режевском районе. Водитель не справился с управлением и врезался Hyundai Solaris. В результате столкновения погибли два человека, еще пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, где пострадали две несовершеннолетние девочки, погиб водитель, который был лишен водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибший водитель автомобиля Hyundai Solaris имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался три раза. В 2019 году был лишен права управления на пять месяцев. В настоящее время срок лишения не окончен по причине невыполнения водителем требования (не прошел проверку знаний ПДД)», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения состояния водителя сотрудники полиции проведут химико-токсикологическую экспертизу. Авария произошла 2 ноября в Режевском районе. Водитель не справился с управлением и врезался Hyundai Solaris. В результате столкновения погибли два человека, еще пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...