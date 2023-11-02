В ДТП на свердловской трассе, где пострадали дети, погиб водитель без прав

02 ноября 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 64-м км трассы Екатеринбург-Реж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, где пострадали две несовершеннолетние девочки, погиб водитель, который был лишен водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибший водитель автомобиля Hyundai Solaris имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался три раза. В 2019 году был лишен права управления на пять месяцев. В настоящее время срок лишения не окончен по причине невыполнения водителем требования (не прошел проверку знаний ПДД)», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения состояния водителя сотрудники полиции проведут химико-токсикологическую экспертизу. Авария произошла 2 ноября в Режевском районе. Водитель не справился с управлением и врезался Hyundai Solaris. В результате столкновения погибли два человека, еще пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель.

В ДТП на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск, где пострадали две несовершеннолетние девочки, погиб водитель, который был лишен водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Установлено, что погибший водитель автомобиля Hyundai Solaris имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался три раза. В 2019 году был лишен права управления на пять месяцев. В настоящее время срок лишения не окончен по причине невыполнения водителем требования (не прошел проверку знаний ПДД)», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения состояния водителя сотрудники полиции проведут химико-токсикологическую экспертизу. Авария произошла 2 ноября в Режевском районе. Водитель не справился с управлением и врезался Hyundai Solaris. В результате столкновения погибли два человека, еще пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель.