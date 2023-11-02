02 ноября 2023

В поселке ХМАО горит общежитие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО горит общежитие Фото:

В поселке Березово (ХМАО) горит общежитие. Об этом сообщил очевидец.

«В Березово горит общежитие», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. На месте работают сотрудники МЧС.

О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС России по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В поселке Березово (ХМАО) горит общежитие. Об этом сообщил очевидец. «В Березово горит общежитие», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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