В поселке ХМАО горит общежитие. Фото

03 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО горит общежитие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Березово (ХМАО) горит общежитие. Об этом сообщил очевидец. «В Березово горит общежитие», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС России по ХМАО. Ответ на него ожидается. Фото: очевидца, который пожелал остаться анонимным

В поселке Березово (ХМАО) горит общежитие. Об этом сообщил очевидец. «В Березово горит общежитие», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС России по ХМАО. Ответ на него ожидается.