В ХМАО горит общежитие
В поселке Березово (ХМАО) горит общежитие. Об этом сообщил очевидец.
«В Березово горит общежитие», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. На месте работают сотрудники МЧС.
О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС России по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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