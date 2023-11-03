В челябинском городе атомщиков отец зарезал сына

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото:

В поселке Новогорный, входящего в состав Озерска (Челябинская область), мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Убийству предшествовало употребление алкоголя. По предварительным данным, и отец и сын были пьяны, когда у них случился конфликт. В ходе ссоры отец вооружился ножом и ударил им отпрыска. Тот скончался на месте от полученного ранения.

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В поселке Новогорный, входящего в состав Озерска (Челябинская область), мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Убийству предшествовало употребление алкоголя. По предварительным данным, и отец и сын были пьяны, когда у них случился конфликт. В ходе ссоры отец вооружился ножом и ударил им отпрыска. Тот скончался на месте от полученного ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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