В челябинском городе атомщиков отец зарезал сына

03 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Новогорный, входящего в состав Озерска (Челябинская область), мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Убийству предшествовало употребление алкоголя. По предварительным данным, и отец и сын были пьяны, когда у них случился конфликт. В ходе ссоры отец вооружился ножом и ударил им отпрыска. Тот скончался на месте от полученного ранения.

В поселке Новогорный, входящего в состав Озерска (Челябинская область), мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Планируется предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Убийству предшествовало употребление алкоголя. По предварительным данным, и отец и сын были пьяны, когда у них случился конфликт. В ходе ссоры отец вооружился ножом и ударил им отпрыска. Тот скончался на месте от полученного ранения.