В пермском городе-призраке за 50 млн рублей продают старейший ресторан. Фото

В Кизеле продают за 50 млн рублей старейший ресторан «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, кизел
Старейший ресторан расположен на въезде в город Фото:

В Кизеле (Пермский край), который называют городом-призраком, выставлено на продажу здание старейшего ресторана «Урал». Собственник готов расстаться с заведением за 50 млн рублей.

«Продается действующий бизнес в здании ресторана „Урал“ на федеральной трассе. Ресторан, два бильярда, две бани с бассейнами, две сауны, автомойка и автосервис. Земельный участок в 3700 квадратных метров находится в собственности. Цена — 50 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.

Ресторан «Урал» является старейшим в Кизеле. Он был открыт в 1964 году на улице Советская, 1. После распада СССР заведение перешло в частные руки. Сейчас оно называется «Центр отдыха «Рай».

Кизел часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации. Она возникла после закрытия в городе шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. На сегодня каждый третий житель города не видит перспектив в этой депрессивной территории и намерен ее покинуть.

Ресторан «Урал» является старейшим заведением в Кизеле
Ресторан «Урал» является старейшим заведением в Кизеле
Фото:

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В Кизеле (Пермский край), который называют городом-призраком, выставлено на продажу здание старейшего ресторана «Урал». Собственник готов расстаться с заведением за 50 млн рублей. «Продается действующий бизнес в здании ресторана „Урал“ на федеральной трассе. Ресторан, два бильярда, две бани с бассейнами, две сауны, автомойка и автосервис. Земельный участок в 3700 квадратных метров находится в собственности. Цена — 50 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений. Ресторан «Урал» является старейшим в Кизеле. Он был открыт в 1964 году на улице Советская, 1. После распада СССР заведение перешло в частные руки. Сейчас оно называется «Центр отдыха «Рай». Кизел часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации. Она возникла после закрытия в городе шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. На сегодня каждый третий житель города не видит перспектив в этой депрессивной территории и намерен ее покинуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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