В Кизеле продают за 50 млн рублей старейший ресторан «Урал»

Старейший ресторан расположен на въезде в город Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Кизеле (Пермский край), который называют городом-призраком, выставлено на продажу здание старейшего ресторана «Урал». Собственник готов расстаться с заведением за 50 млн рублей.

«Продается действующий бизнес в здании ресторана „Урал“ на федеральной трассе. Ресторан, два бильярда, две бани с бассейнами, две сауны, автомойка и автосервис. Земельный участок в 3700 квадратных метров находится в собственности. Цена — 50 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.

Ресторан «Урал» является старейшим в Кизеле. Он был открыт в 1964 году на улице Советская, 1. После распада СССР заведение перешло в частные руки. Сейчас оно называется «Центр отдыха «Рай».

Кизел часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации. Она возникла после закрытия в городе шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. На сегодня каждый третий житель города не видит перспектив в этой депрессивной территории и намерен ее покинуть.