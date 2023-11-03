В Кизеле (Пермский край), который называют городом-призраком, выставлено на продажу здание старейшего ресторана «Урал». Собственник готов расстаться с заведением за 50 млн рублей.
«Продается действующий бизнес в здании ресторана „Урал“ на федеральной трассе. Ресторан, два бильярда, две бани с бассейнами, две сауны, автомойка и автосервис. Земельный участок в 3700 квадратных метров находится в собственности. Цена — 50 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.
Ресторан «Урал» является старейшим в Кизеле. Он был открыт в 1964 году на улице Советская, 1. После распада СССР заведение перешло в частные руки. Сейчас оно называется «Центр отдыха «Рай».
Кизел часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации. Она возникла после закрытия в городе шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. На сегодня каждый третий житель города не видит перспектив в этой депрессивной территории и намерен ее покинуть.
Ресторан «Урал» является старейшим заведением в Кизеле
В Кизеле (Пермский край), который называют городом-призраком, выставлено на продажу здание старейшего ресторана «Урал». Собственник готов расстаться с заведением за 50 млн рублей. «Продается действующий бизнес в здании ресторана „Урал“ на федеральной трассе. Ресторан, два бильярда, две бани с бассейнами, две сауны, автомойка и автосервис. Земельный участок в 3700 квадратных метров находится в собственности. Цена — 50 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений. Ресторан «Урал» является старейшим в Кизеле. Он был открыт в 1964 году на улице Советская, 1. После распада СССР заведение перешло в частные руки. Сейчас оно называется «Центр отдыха «Рай». Кизел часто называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации. Она возникла после закрытия в городе шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. На сегодня каждый третий житель города не видит перспектив в этой депрессивной территории и намерен ее покинуть.