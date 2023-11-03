На свердловскую атомную электростанцию начали набирать сотрудников на 2035 год

03 ноября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

Энергоблок с реактором БН-1200 требует особых знаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Заречный, Свердловская область) к 2035 году планируется построить пятый энергоблок — с реактором нового поколения БН-1200. Работать там смогут люди, получившие специальные навыки, поэтому предприятие уже сейчас активно набирает и обучает сотрудников. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника одного из отделов АЭС Никита Ложкин. «Несмотря на то, что ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в 2032—2035 году, мы уже сейчас активно набираем студентов, обучаем сотрудников. БН — 1200 — это реактор нового поколения, и конечно, для работы с ним нужны более высокие компетенции», — отметил Ложкин. Серийные быстрые реакторы БН-1200 позволят повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС, вовлечь в производственный цикл неиспользуемый изотоп урана U-238 (так называемые «урановые хвосты») и минимизировать радиоактивные отходы. На БН-1200 будут использовать МОКС-топливо, которое еще называют топливом будущего. Оно состоит из отходов классических атомных станций и обогатительных производств. С его помощью можно создать замкнутый ядерно-топливный цикл. «Сооружение энергоблока БН-1200 — это шаг на пути к новой двухкомпонентной ядерной энергетике, в которой реакторы на быстрых и на тепловых нейтронах будут работать совместно, обмениваясь топливом», — отметил директор БАЭС Иван Сидоров. Срок службы БН-1200 составит 80 лет, при этом эксплуатацию можно будет продлевать. Сейчас на Белоярской АЭС действуют два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800 с суммарной мощностью 1485 МВт. Это около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Сейчас на МОКС-топливе полностью работает энергоблок БН-800, введенный в эксплуатацию в конце 2016 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Заречный, Свердловская область) к 2035 году планируется построить пятый энергоблок — с реактором нового поколения БН-1200. Работать там смогут люди, получившие специальные навыки, поэтому предприятие уже сейчас активно набирает и обучает сотрудников. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника одного из отделов АЭС Никита Ложкин. «Несмотря на то, что ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в 2032—2035 году, мы уже сейчас активно набираем студентов, обучаем сотрудников. БН — 1200 — это реактор нового поколения, и конечно, для работы с ним нужны более высокие компетенции», — отметил Ложкин. Серийные быстрые реакторы БН-1200 позволят повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС, вовлечь в производственный цикл неиспользуемый изотоп урана U-238 (так называемые «урановые хвосты») и минимизировать радиоактивные отходы. На БН-1200 будут использовать МОКС-топливо, которое еще называют топливом будущего. Оно состоит из отходов классических атомных станций и обогатительных производств. С его помощью можно создать замкнутый ядерно-топливный цикл. «Сооружение энергоблока БН-1200 — это шаг на пути к новой двухкомпонентной ядерной энергетике, в которой реакторы на быстрых и на тепловых нейтронах будут работать совместно, обмениваясь топливом», — отметил директор БАЭС Иван Сидоров. Срок службы БН-1200 составит 80 лет, при этом эксплуатацию можно будет продлевать. Сейчас на Белоярской АЭС действуют два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800 с суммарной мощностью 1485 МВт. Это около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Сейчас на МОКС-топливе полностью работает энергоблок БН-800, введенный в эксплуатацию в конце 2016 года.