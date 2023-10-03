Белоярская АЭС первая в мире начнет использовать новый вид топлива

Белоярская АЭС переходит на МОКС-топливо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Белоярская атомная электростанция (Свердловская область) переходит на МОКС-топливо, которое состоит из отходов классических атомных станций и обогатительных производств. АЭС, которые бы работали на таком топливе, в мире пока нет, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«МОКС-топливо (англ. MOX — Mixed-Oxide fuel) — смешанное оксидное уран-плутониевое топливо, состоящее из диоксида плутония-239 и оксида урана-238. Таким образом, Белоярская АЭС первая в мире атомная станция, которая полностью переходит на него. Это позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики России и сократить образование ядерных отходов», — рассказали на Белоярской АЭС.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники атомной электростанции и других профильных предприятий провели «Атомный велопробег», во время которого измеряли радиационный фон. Фон оказался в пределах нормы.