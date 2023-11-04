Бойцу из Сургута (ХМАО) с позывным «Морпех» вручили медаль «За храбрость» II степени. Югорчанин получил награду за заслуги в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал «ЮграСолдату».
«За заслуги в зоне СВО „Морпеху“ из Сургута вручили медаль „За храбрость“ II степени. Награда серьезная. Ее дают за мужество, проявленное во время выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее получил госнаграду боец из Пыть-Яха Хазыр Каракотов, принимающий участие в специальной военной операции. Ему также вручили медаль «За храбрость» II степени. Сам Каракотов считает, что таких наград достойны все, кто принимает участие в СВО.
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