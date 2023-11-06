06 ноября 2023

В лесу под Миассом нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи проводят проверку по данному инциденту Фото:

В Миассе (Челябинская область) в лесном массиве нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, по предварительным данным, мужчина погиб от холода.

«Установить точную причину смерти пока не удалось. Однако, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчина умер от переохлаждения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, помимо причины смерти необходимо установить и личность погибшего. На вид мужчине 55-60 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) в лесном массиве нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, по предварительным данным, мужчина погиб от холода. «Установить точную причину смерти пока не удалось. Однако, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчина умер от переохлаждения», — рассказал источник. По данным URA.RU, помимо причины смерти необходимо установить и личность погибшего. На вид мужчине 55-60 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...