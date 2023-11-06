В лесу под Миассом нашли труп

Следователи проводят проверку по данному инциденту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) в лесном массиве нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, по предварительным данным, мужчина погиб от холода.

«Установить точную причину смерти пока не удалось. Однако, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. Предварительно, мужчина умер от переохлаждения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, помимо причины смерти необходимо установить и личность погибшего. На вид мужчине 55-60 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства.