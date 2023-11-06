В ХМАО увеличат пенсии родителям погибших военных

В ХМАО увеличат соцвыплаты для родителей югорчан, которые погибли во время военной службы в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ханты-Мансийском автономном округе решили увеличить социальные пособия для родителей югорчан, которые погибли во время военной службы. Среди прочего, на новые выплаты смогут рассчитывать родители силовиков, которые пропали без вести. Об этом сообщили в окружной думе.

«Депутаты утвердили увеличение выплат для родителей сотрудников различных ведомств, призывников и контрактников. Такую же выплату получат родители прокуроров и следователей прокуратуры, следственного комитета, которые погибли или пропали без вести при исполнении своих служебных обязанностей. Эти же поправки помогут нам помочь родителям тех бойцов, которые служили в добровольческих формированиях и погибли при исполнении воинского долга», — приводят слова депутата Андрея Осадчука на сайте окружной думы.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО предусмотрели выплаты для родителей силовиков. Тогда речь шла о работниках прокуратуры и следственного комитета, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей.

Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами являются помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.