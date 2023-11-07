В Екатеринбурге осудят участника двух преступных банд

Мужчина обвиняется в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге осудят 50-летнего мужчину, который состоял в двух преступных группировках. Задержанному вменяют мошенничество и незаконный оборот наркотиков, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в апреле мужчина стал участником двух организованных групп, одна из которых специализировалась на хищении денег у пенсионеров, а другая — на сбыте наркотиков. Аферисты первой банды вводили в заблуждение пожилых людей о виновности их родственников в ДТП. «Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованный группой)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Силовики задержали обвиняемого в мае. В его машине нашли электронные весы и пакеты с застежкой. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных участников групп выделены в отдельное производство.