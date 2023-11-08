Депутат Хинштейн одобрил запрет Текслера на работу в такси челябинским мигрантам

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Александр Хинштейн назвал Челябинскую область хорошим примером Фото:

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн одобрил решение челябинского губернатора Алексея Текслера ввести запрет для мигрантов работать водителями маршруток и такси. На фоне растущей криминогенной ситуации с участием мигрантов в Самарской области, народный избранник назвал Челябинскую область хорошим примером.

«Мигранты продолжают попадать в криминальную хронику Самарской области. Областные власти, конечно же, запишут и это в разряд бытовых конфликтов, предпочитая говорить об «искусственном нагнетании негативного информационного фона. А тем временем, власти Челябинской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте. Хороший пример для 63-го региона», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Постановление о запрете мигрантам работать в сфере перевозок пассажиров, подписанное Текслером, вступит в силу с 1 января 2024 года. До марта перевозчики будут обязаны привести численность иностранных специалистов, привлекаемых к работам, до установленной в постановлении. Помимо запрета на работу в маршрутках действие постановления распространяется на легковые такси и арендованные легковые автомобили с водителями.

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн одобрил решение челябинского губернатора Алексея Текслера ввести запрет для мигрантов работать водителями маршруток и такси. На фоне растущей криминогенной ситуации с участием мигрантов в Самарской области, народный избранник назвал Челябинскую область хорошим примером. «Мигранты продолжают попадать в криминальную хронику Самарской области. Областные власти, конечно же, запишут и это в разряд бытовых конфликтов, предпочитая говорить об «искусственном нагнетании негативного информационного фона. А тем временем, власти Челябинской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте. Хороший пример для 63-го региона», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Постановление о запрете мигрантам работать в сфере перевозок пассажиров, подписанное Текслером, вступит в силу с 1 января 2024 года. До марта перевозчики будут обязаны привести численность иностранных специалистов, привлекаемых к работам, до установленной в постановлении. Помимо запрета на работу в маршрутках действие постановления распространяется на легковые такси и арендованные легковые автомобили с водителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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