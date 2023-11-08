Депутат Хинштейн одобрил запрет Текслера на работу в такси челябинским мигрантам

08 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн назвал Челябинскую область хорошим примером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн одобрил решение челябинского губернатора Алексея Текслера ввести запрет для мигрантов работать водителями маршруток и такси. На фоне растущей криминогенной ситуации с участием мигрантов в Самарской области, народный избранник назвал Челябинскую область хорошим примером. «Мигранты продолжают попадать в криминальную хронику Самарской области. Областные власти, конечно же, запишут и это в разряд бытовых конфликтов, предпочитая говорить об «искусственном нагнетании негативного информационного фона. А тем временем, власти Челябинской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте. Хороший пример для 63-го региона», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Постановление о запрете мигрантам работать в сфере перевозок пассажиров, подписанное Текслером, вступит в силу с 1 января 2024 года. До марта перевозчики будут обязаны привести численность иностранных специалистов, привлекаемых к работам, до установленной в постановлении. Помимо запрета на работу в маршрутках действие постановления распространяется на легковые такси и арендованные легковые автомобили с водителями.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн одобрил решение челябинского губернатора Алексея Текслера ввести запрет для мигрантов работать водителями маршруток и такси. На фоне растущей криминогенной ситуации с участием мигрантов в Самарской области, народный избранник назвал Челябинскую область хорошим примером. «Мигранты продолжают попадать в криминальную хронику Самарской области. Областные власти, конечно же, запишут и это в разряд бытовых конфликтов, предпочитая говорить об «искусственном нагнетании негативного информационного фона. А тем временем, власти Челябинской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте. Хороший пример для 63-го региона», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Постановление о запрете мигрантам работать в сфере перевозок пассажиров, подписанное Текслером, вступит в силу с 1 января 2024 года. До марта перевозчики будут обязаны привести численность иностранных специалистов, привлекаемых к работам, до установленной в постановлении. Помимо запрета на работу в маршрутках действие постановления распространяется на легковые такси и арендованные легковые автомобили с водителями.