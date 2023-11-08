Жители ХМАО едут на охоту за северным сиянием в Мурманск

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Югорчан зовут на охоту за северным сиянием в Мурманск Фото:

У югорчан набирает популярность отдых на Кольском полуострове, где туристам устраивают охоту за северным сиянием. Природное явление наиболее выражено в ноябре и декабре, однако путешественников также привлекают арктические деликатесы и экстремальные зимние развлечения. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве Russian Nature Travel.

«Тур на Кольской полуостров пользуется популярностью особенно в предновогодний период. Он включает 3 локации — это Мурманск, село Териберка и этнический парк хаски и оленей, где можно познакомиться с культурой саамов, коренных народов Севера. Также туристы смогут отведать арктический обед в чуме. Выезд на охоту за северным сиянием планируется по прогнозу. Популярна и фотоохота на китов, их можно увидеть в ноябре—декабре», — рассказали в турагентстве.

Поохотиться за северным сиянием жители региона также смогут на туристическом поезде РЖД. Маршрут через Мурманск и Вологду запустят с 1 января 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане массово едут в Тюмень, чтобы не тратить время на дорогу.

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У югорчан набирает популярность отдых на Кольском полуострове, где туристам устраивают охоту за северным сиянием. Природное явление наиболее выражено в ноябре и декабре, однако путешественников также привлекают арктические деликатесы и экстремальные зимние развлечения. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве Russian Nature Travel. «Тур на Кольской полуостров пользуется популярностью особенно в предновогодний период. Он включает 3 локации — это Мурманск, село Териберка и этнический парк хаски и оленей, где можно познакомиться с культурой саамов, коренных народов Севера. Также туристы смогут отведать арктический обед в чуме. Выезд на охоту за северным сиянием планируется по прогнозу. Популярна и фотоохота на китов, их можно увидеть в ноябре—декабре», — рассказали в турагентстве. Поохотиться за северным сиянием жители региона также смогут на туристическом поезде РЖД. Маршрут через Мурманск и Вологду запустят с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане массово едут в Тюмень, чтобы не тратить время на дорогу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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