Жители ХМАО едут на охоту за северным сиянием в Мурманск

08 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Югорчан зовут на охоту за северным сиянием в Мурманск Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU У югорчан набирает популярность отдых на Кольском полуострове, где туристам устраивают охоту за северным сиянием. Природное явление наиболее выражено в ноябре и декабре, однако путешественников также привлекают арктические деликатесы и экстремальные зимние развлечения. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве Russian Nature Travel.



«Тур на Кольской полуостров пользуется популярностью особенно в предновогодний период. Он включает 3 локации — это Мурманск, село Териберка и этнический парк хаски и оленей, где можно познакомиться с культурой саамов, коренных народов Севера. Также туристы смогут отведать арктический обед в чуме. Выезд на охоту за северным сиянием планируется по прогнозу. Популярна и фотоохота на китов, их можно увидеть в ноябре—декабре», — рассказали в турагентстве.



Поохотиться за северным сиянием жители региона также смогут на туристическом поезде РЖД. Маршрут через Мурманск и Вологду запустят с 1 января 2024 года.



Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане массово едут в Тюмень, чтобы не тратить время на дорогу.

У югорчан набирает популярность отдых на Кольском полуострове, где туристам устраивают охоту за северным сиянием. Природное явление наиболее выражено в ноябре и декабре, однако путешественников также привлекают арктические деликатесы и экстремальные зимние развлечения. Об этом URA.RU сообщили в турагентстве Russian Nature Travel. «Тур на Кольской полуостров пользуется популярностью особенно в предновогодний период. Он включает 3 локации — это Мурманск, село Териберка и этнический парк хаски и оленей, где можно познакомиться с культурой саамов, коренных народов Севера. Также туристы смогут отведать арктический обед в чуме. Выезд на охоту за северным сиянием планируется по прогнозу. Популярна и фотоохота на китов, их можно увидеть в ноябре—декабре», — рассказали в турагентстве. Поохотиться за северным сиянием жители региона также смогут на туристическом поезде РЖД. Маршрут через Мурманск и Вологду запустят с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых на тюменских горячих источниках. Югорчане массово едут в Тюмень, чтобы не тратить время на дорогу.