В ХМАО полиция вмешалась в скандал с ночным клубом после жалоб на спаивание подростков

УМВД Нижневартовска проверит ночной клуб UFO с вечеринками для подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Полиция проверит клуб после жалоб на продажу алкоголя подросткам Фото:

Сотрудники полиции проведут проверку в ночном клубе Нижневартовска (ХМАО) UFO, где, по предварительным данным, могут продавать несовершеннолетним алкоголь. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В УМВД Нижневартовска 7 ноября поступило сообщение о том, что в ночном клубе UFO проводят вечеринки, на которых подросткам продают алкоголь. По данному сообщению проводится проверка», — сообщили корреспонденту в силовом ведомстве.

По данным NEFT, в заведении продают алкоголь подросткам от 12 лет. Организатором незаконных вечеринок выступает несовершеннолетняя местная жительница, которая воспринимает шумиху вокруг клуба в качестве рекламы.

Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с руководством ночного клуба UFO. На телефонный звонок в заведении не ответили.

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Сотрудники полиции проведут проверку в ночном клубе Нижневартовска (ХМАО) UFO, где, по предварительным данным, могут продавать несовершеннолетним алкоголь. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «В УМВД Нижневартовска 7 ноября поступило сообщение о том, что в ночном клубе UFO проводят вечеринки, на которых подросткам продают алкоголь. По данному сообщению проводится проверка», — сообщили корреспонденту в силовом ведомстве. По данным NEFT, в заведении продают алкоголь подросткам от 12 лет. Организатором незаконных вечеринок выступает несовершеннолетняя местная жительница, которая воспринимает шумиху вокруг клуба в качестве рекламы. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с руководством ночного клуба UFO. На телефонный звонок в заведении не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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