В ХМАО полиция вмешалась в скандал с ночным клубом после жалоб на спаивание подростков

Сотрудники полиции проведут проверку в ночном клубе Нижневартовска (ХМАО) UFO, где, по предварительным данным, могут продавать несовершеннолетним алкоголь. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
«В УМВД Нижневартовска 7 ноября поступило сообщение о том, что в ночном клубе UFO проводят вечеринки, на которых подросткам продают алкоголь. По данному сообщению проводится проверка», — сообщили корреспонденту в силовом ведомстве.
По данным NEFT, в заведении продают алкоголь подросткам от 12 лет. Организатором незаконных вечеринок выступает несовершеннолетняя местная жительница, которая воспринимает шумиху вокруг клуба в качестве рекламы.
Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с руководством ночного клуба UFO. На телефонный звонок в заведении не ответили.
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