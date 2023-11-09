В ХМАО полиция вмешалась в скандал с ночным клубом после жалоб на спаивание подростков

УМВД Нижневартовска проверит ночной клуб UFO с вечеринками для подростков

Полиция проверит клуб после жалоб на продажу алкоголя подросткам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники полиции проведут проверку в ночном клубе Нижневартовска (ХМАО) UFO, где, по предварительным данным, могут продавать несовершеннолетним алкоголь. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В УМВД Нижневартовска 7 ноября поступило сообщение о том, что в ночном клубе UFO проводят вечеринки, на которых подросткам продают алкоголь. По данному сообщению проводится проверка», — сообщили корреспонденту в силовом ведомстве.

По данным NEFT, в заведении продают алкоголь подросткам от 12 лет. Организатором незаконных вечеринок выступает несовершеннолетняя местная жительница, которая воспринимает шумиху вокруг клуба в качестве рекламы.

Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с руководством ночного клуба UFO. На телефонный звонок в заведении не ответили.