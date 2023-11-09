Пермяка наказали за кражу золота и угон автомобиля Mercedes-Benz

10 ноября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Пермяк попал в колонию за кражу золота и угон престижной иномарки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края украл в частном доме в селе Барда золото, мобильник и ключи от престижной иномарки. Позднее мужчина вернулся в особняк и с помощью ключей угнал Mercedes-Benz. За это суд приговорил пермяка к лишению свободы. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Злоумышленник в селе Барда похитил золотые украшения в частном доме, завладел мобильным телефоном и ключами от автомобиля. Подсудимый угнал Mercedes-Benz и катался на нем пьяный уже на территории Добрянского округа», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края. По решению суда, пермяк получил пять лет колонии строгого режима. Также мужчину лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. Полиция поймала угонщиков. Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей.

Житель Пермского края украл в частном доме в селе Барда золото, мобильник и ключи от престижной иномарки. Позднее мужчина вернулся в особняк и с помощью ключей угнал Mercedes-Benz. За это суд приговорил пермяка к лишению свободы. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Злоумышленник в селе Барда похитил золотые украшения в частном доме, завладел мобильным телефоном и ключами от автомобиля. Подсудимый угнал Mercedes-Benz и катался на нем пьяный уже на территории Добрянского округа», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края. По решению суда, пермяк получил пять лет колонии строгого режима. Также мужчину лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. Полиция поймала угонщиков. Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей.