09 ноября 2023

Пермяка наказали за кражу золота и угон автомобиля Mercedes-Benz

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, конвойная служба полиции, зал суда с конвоем
Пермяк попал в колонию за кражу золота и угон престижной иномарки Фото:

Житель Пермского края украл в частном доме в селе Барда золото, мобильник и ключи от престижной иномарки. Позднее мужчина вернулся в особняк и с помощью ключей угнал Mercedes-Benz. За это суд приговорил пермяка к лишению свободы. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Злоумышленник в селе Барда похитил золотые украшения в частном доме, завладел мобильным телефоном и ключами от автомобиля. Подсудимый угнал Mercedes-Benz и катался на нем пьяный уже на территории Добрянского округа», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края.

По решению суда, пермяк получил пять лет колонии строгого режима. Также мужчину лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. Полиция поймала угонщиков. Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей.

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Житель Пермского края украл в частном доме в селе Барда золото, мобильник и ключи от престижной иномарки. Позднее мужчина вернулся в особняк и с помощью ключей угнал Mercedes-Benz. За это суд приговорил пермяка к лишению свободы. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Злоумышленник в селе Барда похитил золотые украшения в частном доме, завладел мобильным телефоном и ключами от автомобиля. Подсудимый угнал Mercedes-Benz и катался на нем пьяный уже на территории Добрянского округа», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края. По решению суда, пермяк получил пять лет колонии строгого режима. Также мужчину лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Кудымкаре Пермского края осудили трех парней и девушку за угон машины. Полиция поймала угонщиков. Суд назначил 23-летнему молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, его брату — 4 года 9 месяцев. 18-летней девушке и 19-летнему молодому человеку выписали штрафы в 10 и 12 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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