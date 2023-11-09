Пермяк, которого обвиняли в убийстве девочки, требует от государства 2 млн

10 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Иск пермяка будет рассмотрен в суде в конце ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Верхнечусовских городков Виктор Мошкин подал иск к министерству финансов РФ с требованием выплатить компенсацию морального вреда за уголовное преследование. Пермяка обвиняли в убийстве местной 6-летней девочки, он четыре месяца провел в СИЗО. Сейчас он требует от государства 2,8 млн рублей. «Виктор Мошкин подал иск с требованием выплатить 2,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Его рассмотрят в Чусовском городском суде 27 ноября», — сообщает 59.RU со ссылкой на истца. На эти деньги он планирует построить в родном поселке детскую площадку и автозаправку. Мошкин обвинялся в убийстве 6-летней девочки, которая пропала в Верхнечусовских городках 12 августа 2022 года. Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в колодце, который находится рядом с домом Мошкина. Его задержали и отправили в СИЗО, где в статусе обвиняемого Мошкин был четыре месяца. Впоследствии его отпустили, а прокурор Пермского края Павел Бухтояров принес пермяку официальные извинения.

Житель Верхнечусовских городков Виктор Мошкин подал иск к министерству финансов РФ с требованием выплатить компенсацию морального вреда за уголовное преследование. Пермяка обвиняли в убийстве местной 6-летней девочки, он четыре месяца провел в СИЗО. Сейчас он требует от государства 2,8 млн рублей. «Виктор Мошкин подал иск с требованием выплатить 2,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Его рассмотрят в Чусовском городском суде 27 ноября», — сообщает 59.RU со ссылкой на истца. На эти деньги он планирует построить в родном поселке детскую площадку и автозаправку. Мошкин обвинялся в убийстве 6-летней девочки, которая пропала в Верхнечусовских городках 12 августа 2022 года. Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в колодце, который находится рядом с домом Мошкина. Его задержали и отправили в СИЗО, где в статусе обвиняемого Мошкин был четыре месяца. Впоследствии его отпустили, а прокурор Пермского края Павел Бухтояров принес пермяку официальные извинения.