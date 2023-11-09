09 ноября 2023

Пермяк, которого обвиняли в убийстве девочки, требует от государства 2 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Иск пермяка будет рассмотрен в суде в конце ноября Фото:

Житель Верхнечусовских городков Виктор Мошкин подал иск к министерству финансов РФ с требованием выплатить компенсацию морального вреда за уголовное преследование. Пермяка обвиняли в убийстве местной 6-летней девочки, он четыре месяца провел в СИЗО. Сейчас он требует от государства 2,8 млн рублей.

«Виктор Мошкин подал иск с требованием выплатить 2,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Его рассмотрят в Чусовском городском суде 27 ноября», — сообщает 59.RU со ссылкой на истца. На эти деньги он планирует построить в родном поселке детскую площадку и автозаправку.

Мошкин обвинялся в убийстве 6-летней девочки, которая пропала в Верхнечусовских городках 12 августа 2022 года. Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в колодце, который находится рядом с домом Мошкина. Его задержали и отправили в СИЗО, где в статусе обвиняемого Мошкин был четыре месяца. Впоследствии его отпустили, а прокурор Пермского края Павел Бухтояров принес пермяку официальные извинения.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Верхнечусовских городков Виктор Мошкин подал иск к министерству финансов РФ с требованием выплатить компенсацию морального вреда за уголовное преследование. Пермяка обвиняли в убийстве местной 6-летней девочки, он четыре месяца провел в СИЗО. Сейчас он требует от государства 2,8 млн рублей. «Виктор Мошкин подал иск с требованием выплатить 2,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Его рассмотрят в Чусовском городском суде 27 ноября», — сообщает 59.RU со ссылкой на истца. На эти деньги он планирует построить в родном поселке детскую площадку и автозаправку. Мошкин обвинялся в убийстве 6-летней девочки, которая пропала в Верхнечусовских городках 12 августа 2022 года. Спустя двое суток тело ребенка обнаружили в колодце, который находится рядом с домом Мошкина. Его задержали и отправили в СИЗО, где в статусе обвиняемого Мошкин был четыре месяца. Впоследствии его отпустили, а прокурор Пермского края Павел Бухтояров принес пермяку официальные извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...