13 июля 2023

Прокурор края извинился перед пермяком за обвинение в убийстве ребенка

Прокурор Пермского края Бухтояров принес извинения Виктору Мошкину, которого обвиняли в убийстве девочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, бухтояров павел
Павел Бухтояров лично подписал документ с извинениями Фото:

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров официально принес извинения Виктору Мошкину, которого ранее обвиняли в убийстве девочки, но позже подозрения сняли. Документ пермяк получил сегодня, 14 июля.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей «Убийство малолетнего», — цитирует письмо прокурора 59.ru. Бухтояров отметил, что Мошкин имеет право потребовать компенсации сообщения о реабилитации в СМИ.

Ранее Мошкин уже заявлял, что будет требовать материальной компенсации. Убийство шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские городки произошло в августе 2022 года. Ее тело нашли в пожарном колодце. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление.

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Прокурор Пермского края Павел Бухтояров официально принес извинения Виктору Мошкину, которого ранее обвиняли в убийстве девочки, но позже подозрения сняли. Документ пермяк получил сегодня, 14 июля. «От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей «Убийство малолетнего», — цитирует письмо прокурора 59.ru. Бухтояров отметил, что Мошкин имеет право потребовать компенсации сообщения о реабилитации в СМИ. Ранее Мошкин уже заявлял, что будет требовать материальной компенсации. Убийство шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские городки произошло в августе 2022 года. Ее тело нашли в пожарном колодце. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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