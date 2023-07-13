Прокурор края извинился перед пермяком за обвинение в убийстве ребенка

Прокурор Пермского края Бухтояров принес извинения Виктору Мошкину, которого обвиняли в убийстве девочки

14 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Павел Бухтояров лично подписал документ с извинениями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор Пермского края Павел Бухтояров официально принес извинения Виктору Мошкину, которого ранее обвиняли в убийстве девочки, но позже подозрения сняли. Документ пермяк получил сегодня, 14 июля. «От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей «Убийство малолетнего», — цитирует письмо прокурора 59.ru. Бухтояров отметил, что Мошкин имеет право потребовать компенсации сообщения о реабилитации в СМИ. Ранее Мошкин уже заявлял, что будет требовать материальной компенсации. Убийство шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские городки произошло в августе 2022 года. Ее тело нашли в пожарном колодце. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление.

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров официально принес извинения Виктору Мошкину, которого ранее обвиняли в убийстве девочки, но позже подозрения сняли. Документ пермяк получил сегодня, 14 июля. «От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное статьей «Убийство малолетнего», — цитирует письмо прокурора 59.ru. Бухтояров отметил, что Мошкин имеет право потребовать компенсации сообщения о реабилитации в СМИ. Ранее Мошкин уже заявлял, что будет требовать материальной компенсации. Убийство шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские городки произошло в августе 2022 года. Ее тело нашли в пожарном колодце. Экспертиза не выявила на теле ребенка следов насилия, однако полиция задержала Мошкина, как подозреваемого в убийстве девочки. Несколько месяцев мужчина провел в СИЗО, заявляя, что следствие оказывало на него давление.