Россиянам дали совет, как не «перегореть» к Новому году в ноябре

Психолог Шиманская: ноябрь нужно посвятить делам, которые нужно завершить в году
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Виктория Шиманская порекомендовала посвятить ноябрь делам, которые стоит закончить в 2023 году Фото:

Ноябрь стоит посвятить тем делам, которые хотелось бы завершить в этом году. Таким советом поделилась психолог Виктория Шиманская. По ее словам, планирование праздников стоит отложить до декабря, чтобы не перегореть к новогодней ночи.

«Подумать, а чего же я хочу, какие события в профессиональном и, конечно, в личном плане должны произойти, чтобы я сказал: „Этот год действительно для меня состоялся“. И ноябрь посвятить свершениям именно этого года», — заявила Шиманская в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что необходимо выполнить все задуманное, чтобы получить удовлетворение от 2023 года.

По словам Шиманской, нужно уметь самостоятельно создавать себе настроение. Она посоветовала к каждому дню подходить с позицией «Чего я хочу от сегодняшнего дня, каких событий ожидаю, и что должен для этого сделать». Шиманская подчеркнула, что осенью необязательно ждать Новый год, так как можно устраивать себе и другие праздники.

Психолог заявила, что планирование новогодних развлечений лучше оставить до декабря, чтобы не «перегореть» к наступлению праздничной ночи. «Посмотреть на календарь и оценить, сколько этапов до Нового года осталось. Подумать, как провести выходные, запланировать поездки», — порекомендовала Шиманская.

Ранее врач-психотерапевт Полина Свечникова заявила, что для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. По мнению специалиста, нужно посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город.

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Ноябрь стоит посвятить тем делам, которые хотелось бы завершить в этом году. Таким советом поделилась психолог Виктория Шиманская. По ее словам, планирование праздников стоит отложить до декабря, чтобы не перегореть к новогодней ночи. «Подумать, а чего же я хочу, какие события в профессиональном и, конечно, в личном плане должны произойти, чтобы я сказал: „Этот год действительно для меня состоялся“. И ноябрь посвятить свершениям именно этого года», — заявила Шиманская в беседе с радио Sputnik. Она отметила, что необходимо выполнить все задуманное, чтобы получить удовлетворение от 2023 года. По словам Шиманской, нужно уметь самостоятельно создавать себе настроение. Она посоветовала к каждому дню подходить с позицией «Чего я хочу от сегодняшнего дня, каких событий ожидаю, и что должен для этого сделать». Шиманская подчеркнула, что осенью необязательно ждать Новый год, так как можно устраивать себе и другие праздники. Психолог заявила, что планирование новогодних развлечений лучше оставить до декабря, чтобы не «перегореть» к наступлению праздничной ночи. «Посмотреть на календарь и оценить, сколько этапов до Нового года осталось. Подумать, как провести выходные, запланировать поездки», — порекомендовала Шиманская. Ранее врач-психотерапевт Полина Свечникова заявила, что для борьбы с тревожностью накануне Нового года есть такие способы, как забота о себе и контроль над плохими мыслями. По мнению специалиста, нужно посвятить себе время, отключиться от мира на несколько дней или съездить в другой город.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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