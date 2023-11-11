11 ноября 2023
10 ноября 2023

Бастрыкин возмутился, что больная челябинка осталась без лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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У челябинки тяжелая форма онкологии Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад, в котором будет отражена проверка по необеспечению тяжелобольной жительницы Челябинска необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Жительница Челябинска является инвалидом по онкологии. По информации из СМИ, на протяжении длительного времени она не может добиться получения положенных ей по льготе препаратов», — заявили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе проведения проверки. URA.RU направило запрос в региональный минздрав, ответ ожидается.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад, в котором будет отражена проверка по необеспечению тяжелобольной жительницы Челябинска необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Жительница Челябинска является инвалидом по онкологии. По информации из СМИ, на протяжении длительного времени она не может добиться получения положенных ей по льготе препаратов», — заявили в пресс-службе СКР. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе проведения проверки. URA.RU направило запрос в региональный минздрав, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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