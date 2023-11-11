Бастрыкин возмутился, что больная челябинка осталась без лекарств

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад, в котором будет отражена проверка по необеспечению тяжелобольной жительницы Челябинска необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Жительница Челябинска является инвалидом по онкологии. По информации из СМИ, на протяжении длительного времени она не может добиться получения положенных ей по льготе препаратов», — заявили в пресс-службе СКР.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе проведения проверки. URA.RU направило запрос в региональный минздрав, ответ ожидается.
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