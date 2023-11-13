ФСБ предоставило видео задержания украинского террориста в Челябинске

14 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

При задержании у обвиняемого обнаружили несколько бутылок с зажигательной смесью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области предоставила видео задержания мужчины, обвиняемого в подготовке теракта в Челябинске по наводке украинских кураторов. Мужчину скрутили на улице. При себе у него имелось несколько бутылок с зажигательной смесью. «Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»). Решением Центрального райсуда мужчина взят под стражу на два месяца. В суде было установлено, что до решения связаться с украинскими кураторами мужчина занимался торговлей. Ранее он работал на железной дороге.

Пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области предоставила видео задержания мужчины, обвиняемого в подготовке теракта в Челябинске по наводке украинских кураторов. Мужчину скрутили на улице. При себе у него имелось несколько бутылок с зажигательной смесью. «Установлено, что, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После задержания мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»). Решением Центрального райсуда мужчина взят под стражу на два месяца. В суде было установлено, что до решения связаться с украинскими кураторами мужчина занимался торговлей. Ранее он работал на железной дороге.