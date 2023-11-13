Мишустин утвердил размер повышения цены на услуги ЖКХ для жителей ХМАО в 2024 году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил размер повышения стоимости услуги ЖКХ для жителей ХМАО в 2024 году. В распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале органов государственной власти, указано, что рост тарифов составит порядка 9%.
«Утвердить прилагаемые индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации. Средний индекс по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре во втором полугодии 2024 года составит 9,6%», — указано в распоряжении.
В разных районах ХМАО этот показатель может варьироваться, но отклонение, по условиям документа, не должно быть больше двух процентов. В регионах России повышение стоимости услуг ЖКХ в 2024 году составит от 4 до 14%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО региональная служба по тарифам проводит соцопрос о стоимости услуг ЖКХ. По итогам анкетирования установят уровень осведомленности граждан о методах расчета тарифов на коммунальные услуги.
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