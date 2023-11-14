Психиатр раскрыла причины, толкнувшие екатеринбургского школьника на убийство подруги

Врач Паршакова: школьник, убивший подругу, мог страдать синдромом Отелло

14 ноября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Школьник мог быть болен одним из видов маниакальной ревности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Екатеринбургский школьник, убивший свою 14-летнюю подругу из-за ревности, может быть болен синдромом Отелло. Об этом сообщила врач-психиатр Екатерина Паршакова. «Мы можем подозревать у молодого человека такой вид психопатологического расстройства, как синдром Отелло. Это разновидность ревности, которую также называют маниакальной и патологической», — объяснила Паршакова изданию «Подмосковье сегодня». По ее словам, люди с данным синдромом одержимы идеей сохранения верности. А также убеждены в совершении измен со стороны партнера. По информации психиатра, причины развития данного заболевания кроются в тревожном типе привязанности, шизофрении, пограничном расстройстве личности (ПРЛ) или в низкой самооценке. Как уточнила Паршакова, узнать болен ли школьник можно будет только после прохождения им су4дебной психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что 16-летний школьник зарезал свою подругу из-за ссоры. Он ударил ее ножом три раза. В соцсетях написали, что убийство произошло на фоне ревности к старшему брату молодого человека. Школьник оказался из неполной семьи. Его мать работает в частном охранном предприятии. А 25-летняя сестра является помощницей воспитателя в детском саду.

Екатеринбургский школьник, убивший свою 14-летнюю подругу из-за ревности, может быть болен синдромом Отелло. Об этом сообщила врач-психиатр Екатерина Паршакова. «Мы можем подозревать у молодого человека такой вид психопатологического расстройства, как синдром Отелло. Это разновидность ревности, которую также называют маниакальной и патологической», — объяснила Паршакова изданию «Подмосковье сегодня». По ее словам, люди с данным синдромом одержимы идеей сохранения верности. А также убеждены в совершении измен со стороны партнера. По информации психиатра, причины развития данного заболевания кроются в тревожном типе привязанности, шизофрении, пограничном расстройстве личности (ПРЛ) или в низкой самооценке. Как уточнила Паршакова, узнать болен ли школьник можно будет только после прохождения им су4дебной психиатрической экспертизы. Ранее сообщалось, что 16-летний школьник зарезал свою подругу из-за ссоры. Он ударил ее ножом три раза. В соцсетях написали, что убийство произошло на фоне ревности к старшему брату молодого человека. Школьник оказался из неполной семьи. Его мать работает в частном охранном предприятии. А 25-летняя сестра является помощницей воспитателя в детском саду.