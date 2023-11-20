20 ноября 2023

Суд отложил банкротство экс-кандидата Лебедева в челябинские губернаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, лебедев александр
На Александра Лебедева заведено восемь исполнительных производств Фото:

Арбитражный суд Челябинской области перенес дату рассмотрения иска о банкротстве экс-кандидата в губернаторы Александра Лебедева. Сообщение об этом появилось 21 ноября в картотеке арбитражных дел.

«Судебное заседание отложено. Новое заседание состоится 14 декабря», — указано в картотеке.

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, долги Лебедева, который выдвигался в 2019 году в губернаторы региона и участвовал в конфликтах в ходе выборов мэра Челябинска, достигают 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств.

Лебедев участвовал в выборах заксобрания региона, трудился политконсультантом и вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В ходе инициации иска о банкротстве он пытался передать дело в другой суд, однако ему отказали. После отказа он подал ходатайство о рассмотрении дела в форме видеоконференцсвязи, но суд вновь ему отказал.

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Арбитражный суд Челябинской области перенес дату рассмотрения иска о банкротстве экс-кандидата в губернаторы Александра Лебедева. Сообщение об этом появилось 21 ноября в картотеке арбитражных дел. «Судебное заседание отложено. Новое заседание состоится 14 декабря», — указано в картотеке. Согласно базе Федеральной службы судебных приставов, долги Лебедева, который выдвигался в 2019 году в губернаторы региона и участвовал в конфликтах в ходе выборов мэра Челябинска, достигают 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. Лебедев участвовал в выборах заксобрания региона, трудился политконсультантом и вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В ходе инициации иска о банкротстве он пытался передать дело в другой суд, однако ему отказали. После отказа он подал ходатайство о рассмотрении дела в форме видеоконференцсвязи, но суд вновь ему отказал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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