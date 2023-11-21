Из-за выпавших осадков ситуация на дорогах осложнилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга вечером 21 ноября пожаловались на пробки. В некоторых районах они достигают десяти баллов. Серьезный затор образовался и на выезде из города в сторону Первоуральска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Осложняют дорожную ситуацию погодные условия. Днем на регион обрушился снежный циклон, из-за обильных осадков на некоторых участках трасс Госавтоинспекции пришлось ограничивать движение. По состоянию на 19:50 в Екатеринбурге наблюдаются пробки на всех центральных улицах. В соцсетях особенно обсуждают дорожную ситуацию на выезде из Екатеринбурга в сторону Первоуральска. «Все, кто едет в Первоуральск, остановитесь! Пробка на 1,5 часа от РЦ «Магнит», — пишет подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+».

Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что основные осадки от теплого фронта, пришедшего в Свердловскую область 21 ноября, выпадут на юго-западе и севере региона. В Красноуфимске и Нижнем Тагиле ожидается слой в 10-15 миллиметров снега.

В сторону Первоуральска образовалась десятибалльная пробка, которая начинается от станции Хрустальной Фото: скрин сервиса Яндекс. Карты