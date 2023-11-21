Екатеринбург встал в пробках в центре и на окраинах. Скрин

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Уборка снега. Екатеринбург, пробка, снег на дороге, нечищенная дорога
Из-за выпавших осадков ситуация на дорогах осложнилась Фото:

Жители Екатеринбурга вечером 21 ноября пожаловались на пробки. В некоторых районах они достигают десяти баллов. Серьезный затор образовался и на выезде из города в сторону Первоуральска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Осложняют дорожную ситуацию погодные условия. Днем на регион обрушился снежный циклон, из-за обильных осадков на некоторых участках трасс Госавтоинспекции пришлось ограничивать движение. По состоянию на 19:50 в Екатеринбурге наблюдаются пробки на всех центральных улицах. В соцсетях особенно обсуждают дорожную ситуацию на выезде из Екатеринбурга в сторону Первоуральска. «Все, кто едет в Первоуральск, остановитесь! Пробка на 1,5 часа от РЦ «Магнит», — пишет подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+».

Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что основные осадки от теплого фронта, пришедшего в Свердловскую область 21 ноября, выпадут на юго-западе и севере региона. В Красноуфимске и Нижнем Тагиле ожидается слой в 10-15 миллиметров снега.

В сторону Первоуральска образовалась десятибалльная пробка, которая начинается от станции Хрустальной
В сторону Первоуральска образовалась десятибалльная пробка, которая начинается от станции Хрустальной
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По состоянию на 19:50 пробки в городе оцениваются в семь баллов
По состоянию на 19:50 пробки в городе оцениваются в семь баллов
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Жители Екатеринбурга вечером 21 ноября пожаловались на пробки. В некоторых районах они достигают десяти баллов. Серьезный затор образовался и на выезде из города в сторону Первоуральска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Осложняют дорожную ситуацию погодные условия. Днем на регион обрушился снежный циклон, из-за обильных осадков на некоторых участках трасс Госавтоинспекции пришлось ограничивать движение. По состоянию на 19:50 в Екатеринбурге наблюдаются пробки на всех центральных улицах. В соцсетях особенно обсуждают дорожную ситуацию на выезде из Екатеринбурга в сторону Первоуральска. «Все, кто едет в Первоуральск, остановитесь! Пробка на 1,5 часа от РЦ «Магнит», — пишет подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+». Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что основные осадки от теплого фронта, пришедшего в Свердловскую область 21 ноября, выпадут на юго-западе и севере региона. В Красноуфимске и Нижнем Тагиле ожидается слой в 10-15 миллиметров снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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