Уральские застройщики начали терять госзаказы

22 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Застройщики связывают снижение госзаказов с демпингом конкурентов и несвоевременной оплатой работ заказчиком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Около 30% застройщиков заметили снижение объема госзаказов в своей сфере. В опросе участвовала тысяча подрядных организаций России, среди которых было «Уральское объединение строителей» из Екатеринбурга. Данные опубликовал аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки». «Снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ», — пояснил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. При этом изменений не заметили 45% подрядчиков, а 25% участников опроса заявили, что в текущем году у них вырос объем государственных закупок. Также строители выявили список проблем в своей сфере. Это дефицит квалифицированных кадров, сокращение числа сотрудников, снижение прибыли и рентабельности, высокий уровень административных барьеров.

Около 30% застройщиков заметили снижение объема госзаказов в своей сфере. В опросе участвовала тысяча подрядных организаций России, среди которых было «Уральское объединение строителей» из Екатеринбурга. Данные опубликовал аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки». «Снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ», — пояснил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. При этом изменений не заметили 45% подрядчиков, а 25% участников опроса заявили, что в текущем году у них вырос объем государственных закупок. Также строители выявили список проблем в своей сфере. Это дефицит квалифицированных кадров, сокращение числа сотрудников, снижение прибыли и рентабельности, высокий уровень административных барьеров.