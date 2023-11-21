Уральские застройщики начали терять госзаказы

Около 30% застройщиков заметили снижение объема госзаказов в своей сфере. В опросе участвовала тысяча подрядных организаций России, среди которых было «Уральское объединение строителей» из Екатеринбурга. Данные опубликовал аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки».
«Снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ», — пояснил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. При этом изменений не заметили 45% подрядчиков, а 25% участников опроса заявили, что в текущем году у них вырос объем государственных закупок.
Также строители выявили список проблем в своей сфере. Это дефицит квалифицированных кадров, сокращение числа сотрудников, снижение прибыли и рентабельности, высокий уровень административных барьеров.
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