21 ноября 2023

Уральские застройщики начали терять госзаказы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция площадки для иностранных представителей. Екатеринбург, строительство, стройка, универсиада2023
Застройщики связывают снижение госзаказов с демпингом конкурентов и несвоевременной оплатой работ заказчиком Фото:

Около 30% застройщиков заметили снижение объема госзаказов в своей сфере. В опросе участвовала тысяча подрядных организаций России, среди которых было «Уральское объединение строителей» из Екатеринбурга. Данные опубликовал аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки».

«Снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ», — пояснил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. При этом изменений не заметили 45% подрядчиков, а 25% участников опроса заявили, что в текущем году у них вырос объем государственных закупок.

Также строители выявили список проблем в своей сфере. Это дефицит квалифицированных кадров, сокращение числа сотрудников, снижение прибыли и рентабельности, высокий уровень административных барьеров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 30% застройщиков заметили снижение объема госзаказов в своей сфере. В опросе участвовала тысяча подрядных организаций России, среди которых было «Уральское объединение строителей» из Екатеринбурга. Данные опубликовал аналитический центр «Интерфакс-ProЗакупки». «Снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ», — пояснил заместитель гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. При этом изменений не заметили 45% подрядчиков, а 25% участников опроса заявили, что в текущем году у них вырос объем государственных закупок. Также строители выявили список проблем в своей сфере. Это дефицит квалифицированных кадров, сокращение числа сотрудников, снижение прибыли и рентабельности, высокий уровень административных барьеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...