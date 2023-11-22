В Москве задержали торговцев нелегальными препаратами

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Задержанные торговали нелегальными препаратами, заявили в СК РФ Фото:

В Москве правоохранительные органы задержали четырех человек, занимающихся незаконной торговлей лекарственными препаратами. Об этом рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) РФ.

«Задержаны четверо человек, которые торговали нелегальными лекарственными препаратами», — сообщается в telegram-канале столичного СК. Там добавили, что при обысках было изъято медикаменты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.

По данным следствия, несколько человек организовали преступную группу для ввоза и последующей продажи некачественных лекарственных препаратов, преимущественно используемых в косметологии. Продажи осуществлялись через интернет и социальные сети, заключили в главке. Telegram-канал Shot сообщает, что идет проверка о возможной связи задержанных с массовым отравлением в Астрахани, где 25 человек отравились метадоном, произведенным в Ставропольском крае.

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В Москве правоохранительные органы задержали четырех человек, занимающихся незаконной торговлей лекарственными препаратами. Об этом рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) РФ. «Задержаны четверо человек, которые торговали нелегальными лекарственными препаратами», — сообщается в telegram-канале столичного СК. Там добавили, что при обысках было изъято медикаменты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере. По данным следствия, несколько человек организовали преступную группу для ввоза и последующей продажи некачественных лекарственных препаратов, преимущественно используемых в косметологии. Продажи осуществлялись через интернет и социальные сети, заключили в главке. Telegram-канал Shot сообщает, что идет проверка о возможной связи задержанных с массовым отравлением в Астрахани, где 25 человек отравились метадоном, произведенным в Ставропольском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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