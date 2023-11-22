В Москве задержали торговцев нелегальными препаратами

В Москве правоохранительные органы задержали четырех человек, занимающихся незаконной торговлей лекарственными препаратами. Об этом рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) РФ.
«Задержаны четверо человек, которые торговали нелегальными лекарственными препаратами», — сообщается в telegram-канале столичного СК. Там добавили, что при обысках было изъято медикаменты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.
По данным следствия, несколько человек организовали преступную группу для ввоза и последующей продажи некачественных лекарственных препаратов, преимущественно используемых в косметологии. Продажи осуществлялись через интернет и социальные сети, заключили в главке. Telegram-канал Shot сообщает, что идет проверка о возможной связи задержанных с массовым отравлением в Астрахани, где 25 человек отравились метадоном, произведенным в Ставропольском крае.
В Москве правоохранительные органы задержали четырех человек, занимающихся незаконной торговлей лекарственными препаратами. Об этом рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) РФ. «Задержаны четверо человек, которые торговали нелегальными лекарственными препаратами», — сообщается в telegram-канале столичного СК. Там добавили, что при обысках было изъято медикаменты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере. По данным следствия, несколько человек организовали преступную группу для ввоза и последующей продажи некачественных лекарственных препаратов, преимущественно используемых в косметологии. Продажи осуществлялись через интернет и социальные сети, заключили в главке. Telegram-канал Shot сообщает, что идет проверка о возможной связи задержанных с массовым отравлением в Астрахани, где 25 человек отравились метадоном, произведенным в Ставропольском крае.