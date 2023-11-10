ФСБ и ФНС вскрыли схемы теневого рынка алкоголя

10 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ вскрыли схемы вывода этилового спирта в теневой оборот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками, включая вывод медицинского и пищевого спирта в неофициальный оборот без уплаты акциза. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза», — передает слова источника РБК. Он добавил, что с 2020 года более 40% легально произведенного медицинского спирта попадает в теневой сектор экономики. Были выявлены две схемы вывода спиртных продуктов в незаконный оборот, включая фиктивные поставки «техническим» компаниям. Первая схема состояла в том, что производители медицинского спирта поставляли спиртосодержащие лекарственные средства «техническим» компаниям, но фактически это чистый спирт с концентрацией 70—95%. Товар поступал в адрес оптовых покупателей, которые затем не передавали его дальше. По данным системы мониторинга лекарственных препаратов, большинство товара оставалось в остатках, что фактически означало вывод спирта в нелегальный оборот. Вторая схема заключалась в завышении данных некоторых компаний, занимающихся производством парфюмерии, косметики и бытовой химии, о своем производстве в системе мониторинга и создании формального документооборота, чтобы скрыть вывод части приобретенного спирта в нелегальный оборот. Это позволяло им экономить до 40% от закупленного спирта, заключил источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками, включая вывод медицинского и пищевого спирта в неофициальный оборот без уплаты акциза. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза», — передает слова источника РБК. Он добавил, что с 2020 года более 40% легально произведенного медицинского спирта попадает в теневой сектор экономики. Были выявлены две схемы вывода спиртных продуктов в незаконный оборот, включая фиктивные поставки «техническим» компаниям. Первая схема состояла в том, что производители медицинского спирта поставляли спиртосодержащие лекарственные средства «техническим» компаниям, но фактически это чистый спирт с концентрацией 70—95%. Товар поступал в адрес оптовых покупателей, которые затем не передавали его дальше. По данным системы мониторинга лекарственных препаратов, большинство товара оставалось в остатках, что фактически означало вывод спирта в нелегальный оборот. Вторая схема заключалась в завышении данных некоторых компаний, занимающихся производством парфюмерии, косметики и бытовой химии, о своем производстве в системе мониторинга и создании формального документооборота, чтобы скрыть вывод части приобретенного спирта в нелегальный оборот. Это позволяло им экономить до 40% от закупленного спирта, заключил источник.