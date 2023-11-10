ФСБ и ФНС вскрыли схемы теневого рынка алкоголя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками, включая вывод медицинского и пищевого спирта в неофициальный оборот без уплаты акциза. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза», — передает слова источника РБК. Он добавил, что с 2020 года более 40% легально произведенного медицинского спирта попадает в теневой сектор экономики. Были выявлены две схемы вывода спиртных продуктов в незаконный оборот, включая фиктивные поставки «техническим» компаниям.
Первая схема состояла в том, что производители медицинского спирта поставляли спиртосодержащие лекарственные средства «техническим» компаниям, но фактически это чистый спирт с концентрацией 70—95%. Товар поступал в адрес оптовых покупателей, которые затем не передавали его дальше. По данным системы мониторинга лекарственных препаратов, большинство товара оставалось в остатках, что фактически означало вывод спирта в нелегальный оборот.
Вторая схема заключалась в завышении данных некоторых компаний, занимающихся производством парфюмерии, косметики и бытовой химии, о своем производстве в системе мониторинга и создании формального документооборота, чтобы скрыть вывод части приобретенного спирта в нелегальный оборот. Это позволяло им экономить до 40% от закупленного спирта, заключил источник.
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