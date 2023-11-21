21 ноября 2023

В Пермском крае выпал темный снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Смог, экология. Челябинск., снег, грязь, белый снег, черный снег
Пермяки удивлены тому, что в крае выпал не белый снег Фото:

Жители Перми и края удивлены тому, что 21 ноября шел белый снег, а утром 22 ноября выпал темного цвета. Видеозапись и фотографии пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В лесу возле лыжной базы „Динамо“ снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», — написала жительница Перми. Пользователи соцсети отметили, что заметили другой оттенок снега не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах.

Житель Чайковского (Пермский край) обнаружил, что снежный покров отличается по цвету, когда отъехал на автомобиле с парковки. «Что такое выпало вместе со снегом? Стояла машина — под ней снег белый, а вокруг желтит», — удивился Дмитрий Зыков. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Оттенки снега отличаются
Оттенки снега отличаются
Владелец автомобиля удивился разному цвету снега
Владелец автомобиля удивился разному цвету снега

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Жители Перми и края удивлены тому, что 21 ноября шел белый снег, а утром 22 ноября выпал темного цвета. Видеозапись и фотографии пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В лесу возле лыжной базы „Динамо“ снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», — написала жительница Перми. Пользователи соцсети отметили, что заметили другой оттенок снега не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах. Житель Чайковского (Пермский край) обнаружил, что снежный покров отличается по цвету, когда отъехал на автомобиле с парковки. «Что такое выпало вместе со снегом? Стояла машина — под ней снег белый, а вокруг желтит», — удивился Дмитрий Зыков. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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