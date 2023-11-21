Жители Перми и края удивлены тому, что 21 ноября шел белый снег, а утром 22 ноября выпал темного цвета. Видеозапись и фотографии пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В лесу возле лыжной базы „Динамо“ снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», — написала жительница Перми. Пользователи соцсети отметили, что заметили другой оттенок снега не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах.
Житель Чайковского (Пермский край) обнаружил, что снежный покров отличается по цвету, когда отъехал на автомобиле с парковки. «Что такое выпало вместе со снегом? Стояла машина — под ней снег белый, а вокруг желтит», — удивился Дмитрий Зыков. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Оттенки снега отличаются
Жанна Чикурова/сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-69295870_1569558
Владелец автомобиля удивился разному цвету снега
Дмитрий Зыков/ сообщество «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-79024864_1283596
Жители Перми и края удивлены тому, что 21 ноября шел белый снег, а утром 22 ноября выпал темного цвета. Видеозапись и фотографии пермяки опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В лесу возле лыжной базы „Динамо“ снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», — написала жительница Перми. Пользователи соцсети отметили, что заметили другой оттенок снега не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах. Житель Чайковского (Пермский край) обнаружил, что снежный покров отличается по цвету, когда отъехал на автомобиле с парковки. «Что такое выпало вместе со снегом? Стояла машина — под ней снег белый, а вокруг желтит», — удивился Дмитрий Зыков. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.