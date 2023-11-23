Свердловских чиновников выселяют из «Ельцин Центра»

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Президентский центр Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, зима, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн, указатель
Площадка поднимает арендные ставки, и не всем новые тарифы по карману Фото:

Сразу несколько организаций, подведомственных свердловскому правительству и арендующие помещения в «Ельцин Центре», могут съехать оттуда. Причина — внезапный рост цен на аренду помещений, рассказали URA.RU в одной из организаций. При этом в самом «Ельцин Центре» называют заявления арендаторов преждевременными.

Площади в «Ельцин Центре» арендуют, в частности, «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», управляющая компания туркластера «Гора белая», пространство «Точка кипения», руководство МФЦ. Стоимость аренды для них якобы выросла с 1200 рублей за квадратный метр до 2400 рублей. «Нас буквально выселяют», — поделился с корреспондентом источник в руководстве одной из структур.

«Они [правительственные организации] по-прежнему платят существенно меньше других арендаторов. Мы сознательно шли на это, чтобы поддержать социально значимые проекты. Но, к сожалению, есть объективная реальность, связанная с экономкой», — прокомментировали в пресс-службе ЕЦ. Из-за того, что цены на обслуживание помещений растут, в будущем площадка действительно планирует поднять льготную арендную плату, но она в любом случае будет меньше, чем у других. «О двойном повышении речи нет и не было», — добавили в «Ельцин Центре».

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Сразу несколько организаций, подведомственных свердловскому правительству и арендующие помещения в «Ельцин Центре», могут съехать оттуда. Причина — внезапный рост цен на аренду помещений, рассказали URA.RU в одной из организаций. При этом в самом «Ельцин Центре» называют заявления арендаторов преждевременными. Площади в «Ельцин Центре» арендуют, в частности, «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», управляющая компания туркластера «Гора белая», пространство «Точка кипения», руководство МФЦ. Стоимость аренды для них якобы выросла с 1200 рублей за квадратный метр до 2400 рублей. «Нас буквально выселяют», — поделился с корреспондентом источник в руководстве одной из структур. «Они [правительственные организации] по-прежнему платят существенно меньше других арендаторов. Мы сознательно шли на это, чтобы поддержать социально значимые проекты. Но, к сожалению, есть объективная реальность, связанная с экономкой», — прокомментировали в пресс-службе ЕЦ. Из-за того, что цены на обслуживание помещений растут, в будущем площадка действительно планирует поднять льготную арендную плату, но она в любом случае будет меньше, чем у других. «О двойном повышении речи нет и не было», — добавили в «Ельцин Центре».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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