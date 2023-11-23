Бастрыкин взял на контроль дело о смерти беременной свердловчанки у подъезда

23 ноября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Ранее в следкоме говорили, что смерть не носит криминальный харрактер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась в telegram-канале СК России. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В сентябре 2023 года девушка обратилась в больницу, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. В связи с этим есть предположение, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, также сообщают в telegram-канале СК России. Беременная девушка умерла за две недели до родов. Тагильчанка упала возле подъезда, об этом URA.RU сообщил источник.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась в telegram-канале СК России. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В сентябре 2023 года девушка обратилась в больницу, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. В связи с этим есть предположение, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, также сообщают в telegram-канале СК России. Беременная девушка умерла за две недели до родов. Тагильчанка упала возле подъезда, об этом URA.RU сообщил источник.