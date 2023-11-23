Бастрыкин взял на контроль дело о смерти беременной свердловчанки у подъезда

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась в telegram-канале СК России.
«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В сентябре 2023 года девушка обратилась в больницу, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. В связи с этим есть предположение, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, также сообщают в telegram-канале СК России.
Беременная девушка умерла за две недели до родов. Тагильчанка упала возле подъезда, об этом URA.RU сообщил источник.
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