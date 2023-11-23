Бастрыкин взял на контроль дело о смерти беременной свердловчанки у подъезда

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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, жилой дом, подъезд, полиция
Ранее в следкоме говорили, что смерть не носит криминальный харрактер Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась в telegram-канале СК России.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В сентябре 2023 года девушка обратилась в больницу, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. В связи с этим есть предположение, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, также сообщают в telegram-канале СК России.

Беременная девушка умерла за две недели до родов. Тагильчанка упала возле подъезда, об этом URA.RU сообщил источник.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась в telegram-канале СК России. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — говорится в сообщении. В сентябре 2023 года девушка обратилась в больницу, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. В связи с этим есть предположение, что ее смерть связана с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, также сообщают в telegram-канале СК России. Беременная девушка умерла за две недели до родов. Тагильчанка упала возле подъезда, об этом URA.RU сообщил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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