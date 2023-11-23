23 ноября 2023

Глава Екатеринбурга объявил о конкурсе на украшение города к Новому году

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С Новым годом. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочная игрушка, с новым годом, новый год, новогодние огни
Конкурс на новогоднее украшение зданий Екатеринбурга начнется 12 декабря Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о начале традиционного конкурса «Новогодний Екатеринбург — 2024» на лучшее оформление предприятий, зданий и дворовых территорий города, приуроченное к Новому году. Конкурс пройдет с 12 декабря 2023 по 31 января 2024 года

«Мы вновь объявляем конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп зданий, витрин, дворовых территорий и общественных пространств <…> Участниками конкурса могут стать любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Екатеринбурга», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Комиссию по отбору проектов возглавит начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов, а жюри — Алексей Орлов. Подведение итогов и награждение победителей планируется в январе 2024 года. Праздничные украшения традиционно появятся в образовательных учреждениях: школах, детсадах, вузах, ссузах.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о начале традиционного конкурса «Новогодний Екатеринбург — 2024» на лучшее оформление предприятий, зданий и дворовых территорий города, приуроченное к Новому году. Конкурс пройдет с 12 декабря 2023 по 31 января 2024 года «Мы вновь объявляем конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп зданий, витрин, дворовых территорий и общественных пространств <…> Участниками конкурса могут стать любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Екатеринбурга», — написал Орлов в своем telegram-канале. Комиссию по отбору проектов возглавит начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов, а жюри — Алексей Орлов. Подведение итогов и награждение победителей планируется в январе 2024 года. Праздничные украшения традиционно появятся в образовательных учреждениях: школах, детсадах, вузах, ссузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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