Глава Екатеринбурга объявил о конкурсе на украшение города к Новому году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о начале традиционного конкурса «Новогодний Екатеринбург — 2024» на лучшее оформление предприятий, зданий и дворовых территорий города, приуроченное к Новому году. Конкурс пройдет с 12 декабря 2023 по 31 января 2024 года
«Мы вновь объявляем конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп зданий, витрин, дворовых территорий и общественных пространств <…> Участниками конкурса могут стать любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Екатеринбурга», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Комиссию по отбору проектов возглавит начальник департамента архитектуры Руслан Габдрахманов, а жюри — Алексей Орлов. Подведение итогов и награждение победителей планируется в январе 2024 года. Праздничные украшения традиционно появятся в образовательных учреждениях: школах, детсадах, вузах, ссузах.
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