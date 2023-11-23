23 ноября 2023

Спикер депутатов челябинского города стала фигурантом уголовного дела о премиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
В прокуратуре посчитали, что освобождение Федосеевой от уголовной ответственности нельзя признать законным Фото:

Председатель совета депутатов Катав-Ивановска (Челябинская область) Галина Федосеева стала фигурантом уголовного дела о премиях. В настоящий момент дело прекращено. Однако прокуратура региона решила опротестовать это решение, следует из представления ведомства.

«Г. Ф. Федосеева, являясь председателем совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, в период с 1 октября 2016 года по 9 декабря 2020 года единолично устанавливала денежные поощрения в виде премий, матпомощи и денежного вознаграждения. Г. Ф. Федосеевой было достоверно известно, что такие выплаты ей, как выборному должностному лицу законом и муниципальными нормативными правовыми актами не предусмотрено», — отмечено в документе прокуратуры (имеется в распоряжении URA.RU).

Первый заместитель прокурора Павел Вепрев заявил, что выплаты проводились умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения. В прокуратуре сообщили, что своими действиями Федосеева причинила ущерб бюджету поселения в сумме на 234,4 тысячи рублей.

Суд первой инстанции рассматривал дело в особом порядке. Обвиняемая вину признала, хотя в ходе допроса в сентябре 2022 года отрицала ее. Из этого прокуратура сделала вывод о том, что дело не должны были слушать в особом порядке. У потерпевшей стороны суд не спросил, согласна ли она на подобный порядок судопроизводства.

«Преступление, в котором обвиняется Федосеева, имеет коррупционную направленность. Одним из принципов противодействия коррупции является неотвратимость ответственности за совершение коррупционных преступлений. Судом при прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа указанный принцип не соблюден», — сказано в прокурорском представлении.

В прокуратуре посчитали, что освобождение председателя горсовета от уголовной ответственности и замена ее судебным штрафом за превышение должностных полномочий нельзя признать законными. Вынесенное в апреле 2023 года постановление Катав-Ивановского суда Вепрев потребовал отменить и отправить на пересмотр.

На звонок URA.RU Галина Федосеева не ответила. Агентство готово предоставить ей возможность высказать свое мнение.

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Председатель совета депутатов Катав-Ивановска (Челябинская область) Галина Федосеева стала фигурантом уголовного дела о премиях. В настоящий момент дело прекращено. Однако прокуратура региона решила опротестовать это решение, следует из представления ведомства. «Г. Ф. Федосеева, являясь председателем совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, в период с 1 октября 2016 года по 9 декабря 2020 года единолично устанавливала денежные поощрения в виде премий, матпомощи и денежного вознаграждения. Г. Ф. Федосеевой было достоверно известно, что такие выплаты ей, как выборному должностному лицу законом и муниципальными нормативными правовыми актами не предусмотрено», — отмечено в документе прокуратуры (имеется в распоряжении URA.RU). Первый заместитель прокурора Павел Вепрев заявил, что выплаты проводились умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения. В прокуратуре сообщили, что своими действиями Федосеева причинила ущерб бюджету поселения в сумме на 234,4 тысячи рублей. Суд первой инстанции рассматривал дело в особом порядке. Обвиняемая вину признала, хотя в ходе допроса в сентябре 2022 года отрицала ее. Из этого прокуратура сделала вывод о том, что дело не должны были слушать в особом порядке. У потерпевшей стороны суд не спросил, согласна ли она на подобный порядок судопроизводства. «Преступление, в котором обвиняется Федосеева, имеет коррупционную направленность. Одним из принципов противодействия коррупции является неотвратимость ответственности за совершение коррупционных преступлений. Судом при прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа указанный принцип не соблюден», — сказано в прокурорском представлении. В прокуратуре посчитали, что освобождение председателя горсовета от уголовной ответственности и замена ее судебным штрафом за превышение должностных полномочий нельзя признать законными. Вынесенное в апреле 2023 года постановление Катав-Ивановского суда Вепрев потребовал отменить и отправить на пересмотр. На звонок URA.RU Галина Федосеева не ответила. Агентство готово предоставить ей возможность высказать свое мнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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