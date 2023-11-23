В Челябинске утвердили обвинительный приговор бывшему главному инспектору труда

24 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Областной суд утвердил наказание в виде штрафа Екатерине Захаровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 24 ноября утвердил обвинительный приговор бывшему главному инспектору труда региона Екатерине Захаровой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, изначально назначенное наказание в виде штрафа в 2,4 млн рублей было оставлено без изменений. «Суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Екатерины Захаровой, оставил без изменения по существу приговор Миасского горсуда от 22 сентября 2023 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Захарова была задержана осенью 2022 года. Ее обвинили в получении взяток. По версии следствия, она получала деньги от представителей коммерческих структур. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения. Сумма взяток превысила полмиллиона рублей. Следствие шло чуть менее года. Захарова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. По итогу Миасский горсуд признал экс-инспектора виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей. При этом суд учел сроки содержания Захаровой под стражей и под домашним арестом. Поэтому снизил сумму штрафа до 2,4 млн рублей и разрешил оформить рассрочку на оплату.

Челябинский областной суд 24 ноября утвердил обвинительный приговор бывшему главному инспектору труда региона Екатерине Захаровой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, изначально назначенное наказание в виде штрафа в 2,4 млн рублей было оставлено без изменений. «Суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Екатерины Захаровой, оставил без изменения по существу приговор Миасского горсуда от 22 сентября 2023 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Захарова была задержана осенью 2022 года. Ее обвинили в получении взяток. По версии следствия, она получала деньги от представителей коммерческих структур. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения. Сумма взяток превысила полмиллиона рублей. Следствие шло чуть менее года. Захарова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. По итогу Миасский горсуд признал экс-инспектора виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей. При этом суд учел сроки содержания Захаровой под стражей и под домашним арестом. Поэтому снизил сумму штрафа до 2,4 млн рублей и разрешил оформить рассрочку на оплату.