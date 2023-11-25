Экс замсекретаря Совбеза России Рубанова госпитализировали в Москве

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Бывшего замсекретаря Совбеза России Владимира рубанова экстренно госпитализировали. Бывший политик пожаловался на боли в груди, врачей для него вызвали родственники.

«Экс замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве из-за болей в груди», — передает telegram-канал Mash. Рубанов заявил, что боли в груди испытывает не в первый раз.

Рубанову 79 лет. Пост заместителя секретаря Совбеза он занимал в 1993—1996 годах.

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Бывшего замсекретаря Совбеза России Владимира рубанова экстренно госпитализировали. Бывший политик пожаловался на боли в груди, врачей для него вызвали родственники. «Экс замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве из-за болей в груди», — передает telegram-канал Mash. Рубанов заявил, что боли в груди испытывает не в первый раз. Рубанову 79 лет. Пост заместителя секретаря Совбеза он занимал в 1993—1996 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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