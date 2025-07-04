В Удмуртии объявлена угроза беспилотников

В Удмуртии объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает глава Республики Александр Бречалов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА Камбарка, Сарапул, Сарапульский район, Каракулино, Кизнерский, Можга, Можгинский», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Власти призывают соблюдать спокойствие и строго следовать инструкциям экстренных служб.
В связи с мерами обеспечения безопасности в воздушном пространстве над аэропортом Ижевска введены ограничения. Возможны изменения в расписании рейсов. Рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропортов отправления, а также на официальном сайте авиакомпании «Ижавиа».
Обновлено в 10:50: угроза атаки БПЛА объявлена также в Воткинске и Ижевске и еще четырех районах республики: Малопургинском, Воткинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.