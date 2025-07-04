Последние дни Солнце ведет себя довольно сдержанно — активных вспышек почти нет. Однако 4 июля 2022 геомагнитная обстановка неожиданно вышла на оранжевый уровень: индекс достиг четырех баллов, что могло сказаться на самочувствии метеочувствительных. А вот 5 июля, по прогнозам ученых, ситуация может измениться. Что именно ждет Землю — стабильность или новый удар по магнитному полю — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июле 2025
В начале месяца Солнце было относительно спокойным, но в последние дни ситуация чуть изменилась. На поверхности светила зафиксированы несколько слабых вспышек — уровня С, то есть низкой интенсивности. Это говорит о том, что солнечная активность понемногу оживляется, однако ничего критического пока не происходит. После всплеска геомагнитной активности 4 июля (уровень поднялся до 4 баллов — это уже «возбужденное» состояние), прогноз на 5 июля более спокойный. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли вновь войдет в норму.
Магнитные бури 5 июля 2025: прогноз
Прогноз геомагнитной обстановки:
- Шанс магнитной бури: 7%
- Вероятность возбужденного магнитного поля: 25%
- Шанс спокойной обстановки: 68%
Ap-индекс (важный показатель геомагнитной возмущенности) прогнозируется на уровне 8. Это очень низкое значение — в пределах нормы. Индекс F10.7 (индикатор общего уровня солнечной активности) составит 120 — тоже в пределах стандартных цифр. Резких всплесков не ожидается. То есть в целом день будет спокойным, но легкий дискомфорт все же возможен у тех, кто остро реагирует на изменения поля.
Атмосферное давление 5 июля 2025
- Москва: 745 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург: 756 мм рт. ст.
Такие значения близки к норме, но для чувствительных к погоде людей могут вызвать легкую сонливость, вялость или скачки давления. Особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками и потоками плазмы. Они оцениваются по K-индексу (от 0 до 9) и Ap-индексу (от 0 до 400). Для простоты используется и буквенная шкала — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная).
При уровне K = 4–5 магнитосфера считается «возбужденной», и в это время возможны:
- головные боли
- раздражительность
- снижение внимания
- скачки давления
- сбои в технике и GPS
Как защититься от влияния магнитных бурь
Если вы ощущаете перемены в погоде и страдаете от геомагнитных колебаний, вот как можно уменьшить их влияние:
- Соблюдайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
- Пейте больше воды, особенно если чувствуете слабость.
- Избегайте стресса, громких новостей и перегрузок.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет — они усиливают эффект.
- Добавьте в рацион калий и магний — орехи, бананы, курага и зелень.
- Двигайтесь — легкие прогулки помогут разогнать кровь и снять напряжение.
Если симптомы вроде головной боли, давления или усталости держатся долго — это повод обратиться к врачу. Иногда «метеочувствительность» — это сигнал организма, что пора заняться здоровьем.
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