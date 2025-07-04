Солнце, бури и давление: будет ли 5 июля 2025 удар по метеочувствительным

Лаборатория солнечной активности: шанс бури 5 июля — всего 7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Июль начался для метеозависимых относительно спокойно
Июль начался для метеозависимых относительно спокойно Фото:

Последние дни Солнце ведет себя довольно сдержанно — активных вспышек почти нет. Однако 4 июля 2022 геомагнитная обстановка неожиданно вышла на оранжевый уровень: индекс достиг четырех баллов, что могло сказаться на самочувствии метеочувствительных. А вот 5 июля, по прогнозам ученых, ситуация может измениться. Что именно ждет Землю — стабильность или новый удар по магнитному полю — в материале URA.RU.

Вспышки на Солнце в июле 2025

В начале месяца Солнце было относительно спокойным, но в последние дни ситуация чуть изменилась. На поверхности светила зафиксированы несколько слабых вспышек — уровня С, то есть низкой интенсивности. Это говорит о том, что солнечная активность понемногу оживляется, однако ничего критического пока не происходит. После всплеска геомагнитной активности 4 июля (уровень поднялся до 4 баллов — это уже «возбужденное» состояние), прогноз на 5 июля более спокойный. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли вновь войдет в норму.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Магнитные бури 5 июля 2025: прогноз

Прогноз геомагнитной обстановки:

  • Шанс магнитной бури: 7%
  • Вероятность возбужденного магнитного поля: 25%
  • Шанс спокойной обстановки: 68%

Ap-индекс (важный показатель геомагнитной возмущенности) прогнозируется на уровне 8. Это очень низкое значение — в пределах нормы. Индекс F10.7 (индикатор общего уровня солнечной активности) составит 120 — тоже в пределах стандартных цифр. Резких всплесков не ожидается. То есть в целом день будет спокойным, но легкий дискомфорт все же возможен у тех, кто остро реагирует на изменения поля.

Атмосферное давление 5 июля 2025

  • Москва: 745 мм рт. ст.
  • Санкт-Петербург: 756 мм рт. ст.

Такие значения близки к норме, но для чувствительных к погоде людей могут вызвать легкую сонливость, вялость или скачки давления. Особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания.

Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье

Магнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками и потоками плазмы. Они оцениваются по K-индексу (от 0 до 9) и Ap-индексу (от 0 до 400). Для простоты используется и буквенная шкала — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная).

При уровне K = 4–5 магнитосфера считается «возбужденной», и в это время возможны:

  • головные боли
  • раздражительность
  • снижение внимания
  • скачки давления
  • сбои в технике и GPS

Как защититься от влияния магнитных бурь

Если вы ощущаете перемены в погоде и страдаете от геомагнитных колебаний, вот как можно уменьшить их влияние:

  • Соблюдайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  • Пейте больше воды, особенно если чувствуете слабость.
  • Избегайте стресса, громких новостей и перегрузок.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет — они усиливают эффект.
  • Добавьте в рацион калий и магний — орехи, бананы, курага и зелень.
  • Двигайтесь — легкие прогулки помогут разогнать кровь и снять напряжение.

Если симптомы вроде головной боли, давления или усталости держатся долго — это повод обратиться к врачу. Иногда «метеочувствительность» — это сигнал организма, что пора заняться здоровьем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последние дни Солнце ведет себя довольно сдержанно — активных вспышек почти нет. Однако 4 июля 2022 геомагнитная обстановка неожиданно вышла на оранжевый уровень: индекс достиг четырех баллов, что могло сказаться на самочувствии метеочувствительных. А вот 5 июля, по прогнозам ученых, ситуация может измениться. Что именно ждет Землю — стабильность или новый удар по магнитному полю — в материале URA.RU. Вспышки на Солнце в июле 2025 В начале месяца Солнце было относительно спокойным, но в последние дни ситуация чуть изменилась. На поверхности светила зафиксированы несколько слабых вспышек — уровня С, то есть низкой интенсивности. Это говорит о том, что солнечная активность понемногу оживляется, однако ничего критического пока не происходит. После всплеска геомагнитной активности 4 июля (уровень поднялся до 4 баллов — это уже «возбужденное» состояние), прогноз на 5 июля более спокойный. Ученые предполагают, что магнитное поле Земли вновь войдет в норму. Магнитные бури 5 июля 2025: прогноз Прогноз геомагнитной обстановки: Ap-индекс (важный показатель геомагнитной возмущенности) прогнозируется на уровне 8. Это очень низкое значение — в пределах нормы. Индекс F10.7 (индикатор общего уровня солнечной активности) составит 120 — тоже в пределах стандартных цифр. Резких всплесков не ожидается. То есть в целом день будет спокойным, но легкий дискомфорт все же возможен у тех, кто остро реагирует на изменения поля. Атмосферное давление 5 июля 2025 Такие значения близки к норме, но для чувствительных к погоде людей могут вызвать легкую сонливость, вялость или скачки давления. Особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания. Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье Магнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками и потоками плазмы. Они оцениваются по K-индексу (от 0 до 9) и Ap-индексу (от 0 до 400). Для простоты используется и буквенная шкала — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). При уровне K = 4–5 магнитосфера считается «возбужденной», и в это время возможны: Как защититься от влияния магнитных бурь Если вы ощущаете перемены в погоде и страдаете от геомагнитных колебаний, вот как можно уменьшить их влияние: Если симптомы вроде головной боли, давления или усталости держатся долго — это повод обратиться к врачу. Иногда «метеочувствительность» — это сигнал организма, что пора заняться здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...