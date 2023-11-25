Пермьстат раскрыл возраст, когда жительницы региона становятся мамами

Пермьстат: жительницы Прикамья становятся мамами впервые в возрасте 29 лет

26 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пермячки становятся мамами в 29 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае женщины впервые становятся мамами в среднем в возрасте 29 лет. Такие данные опубликовал Пермьстат. «Средний возраст матери в Пермском крае составляет 29 лет. За 2022 год в регионе родилось 23 тысячи 245 детей», — указано в материалах статистики. По данным статистики, в крае 16 тысяч 406 новорожденных появились в полных семьях. Однако 6 тысяч 839 детей родили одинокие матери. Несовершеннолетние пермячки родили 222 ребенка. В октябре 2023 года депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину создать в регионе совет по повышению рождаемости. Депутат посоветовал включить в состав совета народных избранников, представителей общественных объединений, профильных министерств и традиционных конфессий.

В Пермском крае женщины впервые становятся мамами в среднем в возрасте 29 лет. Такие данные опубликовал Пермьстат. «Средний возраст матери в Пермском крае составляет 29 лет. За 2022 год в регионе родилось 23 тысячи 245 детей», — указано в материалах статистики. По данным статистики, в крае 16 тысяч 406 новорожденных появились в полных семьях. Однако 6 тысяч 839 детей родили одинокие матери. Несовершеннолетние пермячки родили 222 ребенка. В октябре 2023 года депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину создать в регионе совет по повышению рождаемости. Депутат посоветовал включить в состав совета народных избранников, представителей общественных объединений, профильных министерств и традиционных конфессий.