Пермьстат раскрыл возраст, когда жительницы региона становятся мамами

В Пермском крае женщины впервые становятся мамами в среднем в возрасте 29 лет. Такие данные опубликовал Пермьстат.
«Средний возраст матери в Пермском крае составляет 29 лет. За 2022 год в регионе родилось 23 тысячи 245 детей», — указано в
По данным статистики, в крае 16 тысяч 406 новорожденных появились в полных семьях. Однако 6 тысяч 839 детей родили одинокие матери. Несовершеннолетние пермячки родили 222 ребенка.
В октябре 2023 года депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину создать в регионе совет по повышению рождаемости. Депутат посоветовал включить в состав совета народных избранников, представителей общественных объединений, профильных министерств и традиционных конфессий.
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