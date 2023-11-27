Ветеран битвы на Курской дуге дал совет участникам СВО

Ветеран битвы на Курской дуге призвал продолжить громить немецкие танки ВСУ

27 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО должны будут передать свой опыт молодому поколению, заявил ветеран Курской битвы Василий Пронин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо продолжать громить немецкие танки «Леопард», которые поставляются ВСУ, поскольку их нужно добить до конца для достижения полной победы в спецоперации. Такой совет военнослужащим российской армии в День морской пехоты дал участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. «Я как участник Курской битвы, который уничтожал фашистские танки „Тигр“, „Пантера“, а также самоходные артиллерийские установки „Фердинанд“, желаю вам также громить фашистские танки „Леопард“. Вы их сейчас успешно громите, но их нужно добить до конца», — передает слова Пронина telegram-канал Минобороны РФ. Он также пожелал им успешно завершить свои задания и вернуться с богатым боевым опытом, чтобы затем передать его молодым поколениям во время занятий по патриотическому воспитанию. Ветеран призвал рассказывать в будущем следующим поколениям о том, как была восстановлена истина на Украине и как освобождался Донбасс. В заключение он пожелал им огромных успехов и скорейшего завершения СВО с победой.

Необходимо продолжать громить немецкие танки «Леопард», которые поставляются ВСУ, поскольку их нужно добить до конца для достижения полной победы в спецоперации. Такой совет военнослужащим российской армии в День морской пехоты дал участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. «Я как участник Курской битвы, который уничтожал фашистские танки „Тигр“, „Пантера“, а также самоходные артиллерийские установки „Фердинанд“, желаю вам также громить фашистские танки „Леопард“. Вы их сейчас успешно громите, но их нужно добить до конца», — передает слова Пронина telegram-канал Минобороны РФ. Он также пожелал им успешно завершить свои задания и вернуться с богатым боевым опытом, чтобы затем передать его молодым поколениям во время занятий по патриотическому воспитанию. Ветеран призвал рассказывать в будущем следующим поколениям о том, как была восстановлена истина на Украине и как освобождался Донбасс. В заключение он пожелал им огромных успехов и скорейшего завершения СВО с победой.