Ветеран битвы на Курской дуге дал совет участникам СВО

Ветеран битвы на Курской дуге призвал продолжить громить немецкие танки ВСУ
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9 мая. Курган, ветеран, трость в руке, ветеран вов, ордена и медали
Бойцы СВО должны будут передать свой опыт молодому поколению, заявил ветеран Курской битвы Василий Пронин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо продолжать громить немецкие танки «Леопард», которые поставляются ВСУ, поскольку их нужно добить до конца для достижения полной победы в спецоперации. Такой совет военнослужащим российской армии в День морской пехоты дал участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин.

«Я как участник Курской битвы, который уничтожал фашистские танки „Тигр“, „Пантера“, а также самоходные артиллерийские установки „Фердинанд“, желаю вам также громить фашистские танки „Леопард“. Вы их сейчас успешно громите, но их нужно добить до конца», — передает слова Пронина telegram-канал Минобороны РФ. Он также пожелал им успешно завершить свои задания и вернуться с богатым боевым опытом, чтобы затем передать его молодым поколениям во время занятий по патриотическому воспитанию.

Ветеран призвал рассказывать в будущем следующим поколениям о том, как была восстановлена истина на Украине и как освобождался Донбасс. В заключение он пожелал им огромных успехов и скорейшего завершения СВО с победой.

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Необходимо продолжать громить немецкие танки «Леопард», которые поставляются ВСУ, поскольку их нужно добить до конца для достижения полной победы в спецоперации. Такой совет военнослужащим российской армии в День морской пехоты дал участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин. «Я как участник Курской битвы, который уничтожал фашистские танки „Тигр“, „Пантера“, а также самоходные артиллерийские установки „Фердинанд“, желаю вам также громить фашистские танки „Леопард“. Вы их сейчас успешно громите, но их нужно добить до конца», — передает слова Пронина telegram-канал Минобороны РФ. Он также пожелал им успешно завершить свои задания и вернуться с богатым боевым опытом, чтобы затем передать его молодым поколениям во время занятий по патриотическому воспитанию. Ветеран призвал рассказывать в будущем следующим поколениям о том, как была восстановлена истина на Украине и как освобождался Донбасс. В заключение он пожелал им огромных успехов и скорейшего завершения СВО с победой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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