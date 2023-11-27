Спортобщество силовиков стало кредитором челябинского депутата Иванова

Арбитражный суд Челябинской области включил спортобщество силовых структур «Динамо» (Москва) в число кредиторов фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. В число долгов «Альфастроя», признанного банкротом, включен долг перед «Динамо» в 3,8 млн рублей.
«Признать требование общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в размере 3 млн 846 тысяч 386 рублей 25 копеек штрафных санкций с отдельным учетом в реестре требований кредиторов ООО «Альфастрой». Определение подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении суда.
Решение в течение десяти дней может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Спортобщество взыскивает деньги за недоделки при строительстве нового здания спортклуба «Динамо» в Челябинске. Возведением объекта занималась фирма Иванова.
Общая сумма долгов «Альфастроя» перед кредиторами приближается к миллиарду рублей, из которых 825 млн рублей составляет задолженность перед налоговиками. Компанию признали банкротом и ввели внешнее наблюдение 28 июня. «Альфастрой» самый крупный актив Иванова. Именно эта фирма занималась строительством и ремонтом зданий для силовых и судебных структур.
Сам Иванов также признан финансово несостоятельным. Депутат находится в СИЗО, он обвиняется в неуплате налогов, подделке документов и преднамеренном банкротстве. Его адвокаты со СМИ не общаются.
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