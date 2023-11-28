Мэрия Перми отреагировала на скандал с водителями джипов, пугавшими лыжников

Администрация Перми направит предостережение водителям внедорожников, которые проехались по лыжной трассе около особо охраняемой природной территории (ООПТ), напугав местных лыжников. Чиновники напомнят владельцам авто, что по закону на ООПТ нельзя ездить на транспорте, которые не связан с функционированием зоны. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«В адрес владельцев транспортных средств будут направлены предостережения о недопустимости движения в границах ООПТ», — сообщили в администрации. Пермяков попросили сообщать обо всех известных им случаях нарушения закона.
Ранее в Перми местный житель заснял несколько внедорожников, которые проехались по лыжной трассе около территории «Южный лес» и напугали спортсменов. Лыжник предположил, что джипы проехались по особо охраняемой зоне, но в мэрии объяснили, что водители проехались вне территории ООПТ.
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