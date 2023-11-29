Адвокат Земеров: выход сына Пумпянского из-под санкций — знак для миллиардеров

29 ноября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

В возмещении морального ущерба суд Александру Пумпянскому отказал Фото: Анна Майорова © URA.RU Исключение Александра Пумпянского (экс-бенефециар «Группы Синара», сын миллиардера Дмитрия Пумпянского) из санкционного списка Евросоюза — добрый знак для других российских бизнесменов, на кого накладывали ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился финансовый аналитик, адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры» Дмитрий Земеров. «Это положительная новость для собственников крупного бизнеса, которые находятся под санкционными ограничениями. Не так давно было похожее дело по Виктору Рашникову (мажоритарный владелец ММК — прим. URA.RU), и там суд в снятии санкций отказал. Можно поздравить консультантов [Пумпянского], которые сопровождали дело, но нужно иметь в виду, что могут быть наложены новые санкции», — поделился Земеров. По опыту, продолжает адвокат, суд более лоялен к российским предпринимателям, у которых есть второе гражданство (у Пумпянского — швейцарское). Второй аспект — отсутствие ярко выраженной политической позиции и связей с государственными структурами. Весной 2022 года Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Дмитрия и Александра Пумпянских, которые на тот момент входили в совет директоров ТМК «Группы Синара». Позднее отец и сын покинули его. По мнению Земерова, ожидать в ближайшее время перестановок в структуре холдинга в связи со снятием санкций с Пумпянского-младшего не стоит. В пресс-службе «Синары» от комментариев воздерживаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исключение Александра Пумпянского (экс-бенефециар «Группы Синара», сын миллиардера Дмитрия Пумпянского) из санкционного списка Евросоюза — добрый знак для других российских бизнесменов, на кого накладывали ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился финансовый аналитик, адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры» Дмитрий Земеров. «Это положительная новость для собственников крупного бизнеса, которые находятся под санкционными ограничениями. Не так давно было похожее дело по Виктору Рашникову (мажоритарный владелец ММК — прим. URA.RU), и там суд в снятии санкций отказал. Можно поздравить консультантов [Пумпянского], которые сопровождали дело, но нужно иметь в виду, что могут быть наложены новые санкции», — поделился Земеров. По опыту, продолжает адвокат, суд более лоялен к российским предпринимателям, у которых есть второе гражданство (у Пумпянского — швейцарское). Второй аспект — отсутствие ярко выраженной политической позиции и связей с государственными структурами. Весной 2022 года Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Дмитрия и Александра Пумпянских, которые на тот момент входили в совет директоров ТМК «Группы Синара». Позднее отец и сын покинули его. По мнению Земерова, ожидать в ближайшее время перестановок в структуре холдинга в связи со снятием санкций с Пумпянского-младшего не стоит. В пресс-службе «Синары» от комментариев воздерживаются.