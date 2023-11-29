СК взялся за дело о драке двух мам возле детсада в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Следователи начали проводить опрос участниц конфликта и его очевидцев Фото:

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК СКР по Свердловской области организовал процессуальную проверку из-за двух мам, которые устроили драку возле детского сада в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки СК устанавливаются все обстоятельства. Принимаются меры к опросу участниц инцидента и очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области».

Драка между женщинами произошла из-за конфликта в социальной сети. По словам одной из участниц конфликта, ее подкараулили и напали сзади. Другая женщина заявила, что в соцсетях оскорбили ее мужа. Заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК СКР по Свердловской области организовал процессуальную проверку из-за двух мам, которые устроили драку возле детского сада в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки СК устанавливаются все обстоятельства. Принимаются меры к опросу участниц инцидента и очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Драка между женщинами произошла из-за конфликта в социальной сети. По словам одной из участниц конфликта, ее подкараулили и напали сзади. Другая женщина заявила, что в соцсетях оскорбили ее мужа. Заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...