СК взялся за дело о драке двух мам возле детсада в Екатеринбурге

29 ноября 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Следователи начали проводить опрос участниц конфликта и его очевидцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК СКР по Свердловской области организовал процессуальную проверку из-за двух мам, которые устроили драку возле детского сада в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки СК устанавливаются все обстоятельства. Принимаются меры к опросу участниц инцидента и очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Драка между женщинами произошла из-за конфликта в социальной сети. По словам одной из участниц конфликта, ее подкараулили и напали сзади. Другая женщина заявила, что в соцсетях оскорбили ее мужа. Заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК СКР по Свердловской области организовал процессуальную проверку из-за двух мам, которые устроили драку возле детского сада в Академическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки СК устанавливаются все обстоятельства. Принимаются меры к опросу участниц инцидента и очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей женщины. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку произошедшему», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Драка между женщинами произошла из-за конфликта в социальной сети. По словам одной из участниц конфликта, ее подкараулили и напали сзади. Другая женщина заявила, что в соцсетях оскорбили ее мужа. Заявление по факту драки зарегистрировано в отделе полиции №4 Ленинского района.