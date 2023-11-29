Сам Владимир Путин пока не высказался об участии в президентских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работники челябинского оборонного радиозавода «Полет» приняли обращение о поддержке действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России. Документ подготовили 24 ноября на общем собрании, сообщили URA.RU источник на предприятии. Сам Путин о намерении баллотироваться пока не заявлял.

«В этот день проходило собрание, на котором генеральный директор Дмитрий Довженко обсуждал итоги года и планы дальнейшей работы с производственниками. Присутствовали больше ста человек, уже в конце разговора один из работников встал, взял слово и предложил поддержать кандидатуру Путина на предстоящих выборах. Тут же поднялся лес рук — оставалось лишь экспромтом согласовать текст и оформить его официально», — рассказал источник.

От имени коллектива документ подписал гендиректор предприятия Дмитрий Довженко. Обращение отправлено полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву, главному федеральному инспектору по Челябинской области Денису Чернятьеву, в Совет Федерации, в администрацию главы государства и Общероссийский народный фронт.

«В это судьбоносное и непростое время мы, трудовой коллектив АО «Челябинский радиозавод «Полет», считаем важным сплотиться вокруг президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Предлагаем поддержать Владимира Владимировича и выдвинуть его на должность президента Российской Федерации. Считаем эту инициативу уместной, своевременной, а также рассчитываем, что трудовые коллективы всей страны последуют нашему примеру», — говорится в обращении, принятом на собрании.

В пресс-службе завода воздержались от комментариев. Выборы президента намечены на март 2024 года. Ожидается, что действующий глава государства может заявить об участии в них в начале декабря, когда посетит выставку «Россия» в Москве.